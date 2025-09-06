長期金利高騰！　これは「消費税減税」「給付金」支持の世論に対する「市場の警告」か…「債券自警団の復活」が示す日本財政の危機

長期金利が高騰している。これは、将来の日本財政が深刻な状況に陥ることへの警告だ。日本ではこれまで金利の自由な動きが封殺されていたが、現在ではその状態から脱却している。

いま生じている金利上昇が、具体的にどの政策への警告なのかは分からないが、参議院選で一定の支持を得た消費税減税・定額給付金への警告である可能性がある。

長期金利の高騰に対しては対応せざるを得ない

長期金利が高騰している。今年の8月下旬には、10年国債利回りが、17年ぶりに1.6%を超えた。

この状態に対して、政府は対応せざるを得ない。これを放置すれば、国債費が増加して財政収支はさらに悪化し、赤字が悪循環的に増加する。また、こうした状態が続けば、海外からの国債購入需要も減少するだろう。

この状態が進めば、政府は国債によって財政資金を調達することができなくなる。そうなれば、どうしても必要とされる財政支出を行うことができず、政府の活動がストップしてしまう。

このように極めて重大な問題が発生する危険がある。だから、どんな政府も、長期金利の上昇を無視することはできない。そして、早急に対策を講じて、高騰の原因を取り除こうとしてきた。

日本政府も、これまで様々な経済指標の急変に応じて政策を変更してきた。最も大きな影響を与えたのは、株価の暴落であろう。しかし、金利上昇は、これらとは異質のものであり、格別の重要性をもっている。それは、政府活動を止めてしまうほどのものだからだ。

債券自警団が無謀な政策にストップをかける

国債金利の高騰によって政策を見直せざるをえなくなった例は、いくつもある。最近では、2022年、イギリスのトラス政権が財源の裏付けがない減税政策を打ち上げた際に、国債金利が高騰した。このため、政権は減税提案を撤回せざるを得なくなった。そして、トラス首相は退任に追い込まれた。

あのトランプでさえそうだ。今年の4月に相互関税を発動したが、発動直後に、急遽90日間の猶予期間を設けざるを得なくなった。これは、国債金利が急騰したためであろうと推測される。

このように、どんなに強気の政権であっても、金利高騰には対処せざるを得ないのだ。

このような事態は、「債券自警団の活躍」と言われる。無謀な政策に対する最終的なチェックは、長期金利の高騰という形で現れ、それはどんな政府であっても無視することができないということだ。

異次元金融緩和の導入以降の日本では、次項で見るように、債券自警団の活動が封殺されていた。冒頭で述べた金利高騰は、その活動が日本でも始まったことの結果だ。日本政府は、この事態に対応して、経済政策を根本から見直す必要がある。

異次元緩和は金利機能を殺した

アベノミクスの異次元金融緩和で金利の機能が封殺されていたのは、具体的には、つぎのようなメカニズムによる。

2013年に開始された異次元金融緩和において、日銀は、大量の国債を市中から購入することとした。こうして、国債の利回りを、市場で決まる水準より低位にとどめた。これによって日米金利差を拡大させ、円安を実現した。

この政策がもたらした重要な効果は、国債による資金調達コストが低くなっため、財政支出が拡大したことだ。しかも資金コストが低下したために、必要性の疑わしい財政支出がなされた可能性が大きい。

しかし、この政策は2016年頃に限界に突き当たった。それまでの購入によって、国債残高に占める日銀保有額の比率が高くなりすぎたからだ。

そこで、日本銀行は政策を転換し、2016年にゼロ金利・YCC（イールドカーブコントロール）政策と呼ばれる方式を導入した。これは、政策金利をマイナスに設定し、10年国債の利回りをほぼゼロに抑え込むという政策である。これによって、金利の働きが強制的に封殺されることになった。つまり金利の警告機能を殺してしまったのである。

しかし、それは長くは続かず、2022年12月に、金利の抑え込みを解除せざるをえなくなった（なお、これは、海外投資ファンドなどからの攻撃を受けての決定だったと考えられるが、公式にはそのようには説明されていない）。

さらに2024年3月には、ゼロ金利・YCC政策そのものを破棄せざるをえなくなった。

冒頭で述べた長期金利の高騰は、このようにして長期金利が市場で変動するようになったから実現したものである。

金利とは、経済や財政の状況を把握するための体温計のようなものだ。ところが、異次元緩和は、以上のように、その体温計を壊してしまったのだ。こうして、日本では、2013年4月に大規模緩和が導入されてから2022年までの間、経済がどのような状態にあるかを把握するための最も重要な指標の一つである金利が、本来果たすべき機能を果たせなくなっていた。

そのために、財政放漫化が進展し、無駄な支出が増大したと考えることができる。公的部門だけでなく、民間投資においても、収益性が低く、本来であれば採用されないような投資プロジェクトが採用されたことがあったろう。こうして、生産性の向上が阻害された。日本経済の生産性がこの時期に顕著に低下したのは、経済の状況を知るための金利機能が働かなかったことが大きな原因だ。

しかし、そのような状態を長く続けることはできない。2022年以降、金利機能が徐々に回復してきている。そして、回復した金利が、いま警告を発している。

それは、将来の日本の財政状況が現在より悪化すること、そしてインフレが加速するという警告だ。これに対処しない限り、国債の金利を抑えることができない。

体温計を壊せば問題が解決されるのではない。体温計という測定手段を大事に残し、警告の原因となっている体調の悪化を治すことこそが重要なのである。

MMTが誤りである理由

数年前に「MMT」（現代貨幣理論）と呼ばれる考えが注目を集めたことがある。国債が国内債であるかぎり、財政支出の財源は、国債でいくらでも調達できるという考えだ。いまでも、こうした考えを信じている人は少なくない

しかし、この考えは間違っている。国債を発行し続ければ金利が上昇し、結局は国債による財政財源調達はできなくなってしまうからだ。

もちろんこの状態は、中央銀行引き受けによって国債を発行するか、あるいは、いったん市中消化した国債を政府が買い上げれば、回避できる。

異次元緩和は、後者を選択した。つまり、大量の国債を発行する一方で市中消化された国債を大量に買い上げ、金利の上昇を防いできたのだ。しかし、そのような政策はいつまでも続けることはできなかったのである。

少数与党・多党化の中で債券自警団の効力は？

冒頭で述べた10年債利回りの高騰が、具体的にどの政策に対する警告なのかは、自明ではない。

ただ、先般の参議院選で物価対策と称して提案された消費税減税や給付金に対する警告である可能性が高い。これらの政策（とくに消費税減税）は、物価高騰を抑制する効果が期待できない半面で、将来の財政収入を減少させる可能性が高いからだ。そうした政策が参議院選で一定の支持を得たことに対する債券自警団の警告が、本稿の冒頭で述べた長期金利の上昇なのではないだろうか？

少数与党・多党化という政治の流れの中で、バラマキ政策への傾斜は不可避の傾向であろうとの見方が強い。確かに、そうした傾向は、否定しえない。これからの脱出は、きわめて困難な課題だ。

しかし、ゼロ金利・YCC政策から脱却した現在の日本では、債券自警団の活動がこうした政策をチェックする可能性が生じているのである。そのチェックは、現実の政策にどれほどの影響を及ぼし得るのか？ 事態の推移を見守ることとしたい。

【合わせて読む】バラマキだけの政党、ポピュリズムに流される有権者〜政策選択が機能しない参議院選挙に市場は「日本の財政危機」を危惧し始めている

