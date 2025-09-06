本日9月6日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

TVer：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk

今回は、東京・八王子で“神様”探し！放送内容をご紹介。

八王子に住む親子が教えてくれた神様は、八王子市民なら誰もが知っているという「峰尾豆腐店」の「するさしのとうふ」。裏高尾エリアにあるこちらのお店の豆腐は、1600種類もの植物が確認され「奇跡の山」と称されている高尾山系の地下水を使って作られているのだそう。さらに、豆腐をつくるときにできる国産大豆100%の豆乳や、こだわりの菜種油で二度揚げした油揚げやがんもどきなど、人気商品が続々！

スタジオではこの豆腐に特製タレを付けて堪能！ヒロミ・孝太郎も大絶賛。

■1日1500個売れる日も！八王子名物「煮かつサンド」

八王子にある「Jazz Bar ＆ Cafe ROMAN」の名物「煮かつサンド」は、お客さんから「想像しているかつサンドとは全く違う」、「他のかつサンドなんか食べられない」と言わしめる人気商品！10年以上通い続けているという常連さんやネットでの評判を聞きつけた一見さんも買いに来るのだそう。

店主が一人で手作りしている「煮かつサンド」は、八王子の問屋から仕入れた国産豚を使い、パン粉や卵、調理器具など隅々までこだわり抜いた驚きのものだった！

さらに、卵に味付けをせず、50年かかって編み出したという焼き方で作られたふわっふわの「玉子サンド」も登場！

■京王八王子駅の目の前に店を構える72歳のレジェンドシェフ

精肉店が運営するお惣菜屋さんの店員さんが教えてくれた神様は、フレンチレストランを営む72歳の現役シェフ！1988年に創業した「レストラン&バーSCENE」は、ディナーのフルコースも1万円あれば楽しめるリーズナブルさも魅力の1つで、多くの八王子市民が誕生日や記念日といった人生の節目に訪れる唯一無二のお店。

毎朝自分の目で食材を見て状態を確かめ買い付けを行い、若手従業員から市場の店員さんまで幅広く愛される“神シェフ”に密着！

■番組概要

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

チーフプロデューサー：原司

プロデューサー：藤粼一成 劉雅莎

演出：渡辺春佳

制作協力：日企 AX-ON

製作著作：日本テレビ

公式サイト https://www.ntv.co.jp/ohmygod/

TVerにて最新話を無料配信 https://tver.jp/series/srgcg6j7uk

X https://x.com/ohmygod_ntv

TikTok https://www.tiktok.com/@ohmygod_ntv

番組公式ハッシュタグ #オーマイゴッド