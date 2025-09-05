今日5日、台風15号は紀伊半島を東へ進んでおり、午後には関東に最接近するでしょう。台風の中心の東側に活発な雨雲があり、午前11時現在、東海や関東にかかっています。東海では夕方にかけて、関東は夜のはじめ頃にかけて大雨に厳重な警戒が必要です。

台風15号が接近中 午後は関東に最接近

台風15号は、今日5日10時には奈良県五條市付近にあって、1時間におよそ45キロの速さで東北東へ進んでいます。午後は関東に最接近するでしょう。





台風周辺の暖かく湿った空気に加え、北陸から東北にのびる前線の影響で、東日本から北日本の所々で非常に激しい雨や猛烈な雨が降っています。特に台風の東側にまとまった活発な雨雲がかかり、午前11時現在は東海や関東にかかっています。

大雨の警戒いつまで?

東海では今が大雨のピークで、14時頃にかけて活発な雨雲がかかるでしょう。関東では14時から18時頃が大雨のピークで、雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が断続的に降り、大雨となる恐れがあります。また、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性もあります。



【線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が高まる可能性のある地域と期間】

・三重県、岐阜県、愛知県:今日5日昼過ぎにかけて

・静岡県:今日5日夕方にかけて

・神奈川県、山梨県、長野県:今日5日夕方にかけて

・茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島:今日5日昼過ぎ〜夜のはじめ頃にかけて

予想降水量

明日6日12時までに予想される24時間降水量は多い所で

東海地方 150ミリ

関東甲信地方 200ミリ

東北地方 80ミリ



土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。危険な斜面や増水した河川には近づかないでください。午前11時現在、東海道新幹線が一部区間で運転を見合わせています。交通機関への影響にも警戒してください。