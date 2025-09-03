【マブラヴ ガールズガーデン】 9月3日 配信開始 価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

EXNOAとKMSは、Android（DMM GAMESストア）/PC（ブラウザ/DMM GAME PLAYER）用フルオート放置系RPG「マブラヴ ガールズガーデン」を本日9月3日より配信開始した。価格は基本プレイ無料（アイテム課金あり）。

本作は、ADV「マブラヴ」シリーズの最新作。過去シリーズの監督・演出を担当してきた「âge（アージュ）」の創業メンバーであるタシロハヤト氏が世界観再構築を担当し、メカニックデザインは「機動戦士ガンダム 水星の魔女」、「グレンダイザーU」、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」などを手がけた稲田航氏が務めている。

本日の正式リリースを記念し、事前登録報酬と合わせて最大40連分ガチャが引けるログインボーナスなどが実施。そのほか、「綺羅クララ（SSR）」が貰える「新人指揮官 7Daysミッション」など様々な施策も用意される。

また、公式Xでは抽選で最大10,000円分のAmazonギフトカード番号がその場で当たるインスタントウィンキャンペーンを開催中。公式Xをフォローすることでキャンペーンに参加することができる。

□「マブラヴ ガールズガーデン」の公式サイト

◤ マブガル リリース記念CP①日目 ◢



マブラヴ最新作

『マブラヴ ガールズガーデン』

DMM GAMESにてついにリリース！



最大10,000円分の

Amazonギフトが毎日その場で当たる！



▼応募方法

①@Muvluv_GGをフォロー

②本投稿をリポスト(RP)

③画像タップで結果確認



【開催期間】

9/4(木) 12:59まで - マブラヴ ガールズガーデン【公式】 (@Muvluv_GG) September 3, 2025

【【マブガル】『マブラヴ ガールズガーデン』アニメPV】

(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.