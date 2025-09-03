「キック・アス」クロエ・グレース・モレッツが結婚
映画「キック・アス」などで知られる女優のクロエ・グレース・モレッツ（28歳）が、モデルのケイト・ハリソン（34歳）と結婚した。
2018年から交際を始め、おそろいのダイヤの婚約指輪で今年1月に婚約発表をしていた2人が、米国のレイバー・デーにあたる先週末に挙式したことが分かった。
ヴォーグ誌がルイ・ヴィトンのパリのアトリエで行われたというウェディングドレスのフィッティングの様子などを公開。クロエもその投稿を自身のアカウントでシェアしている。
結婚式前に行われたインタビューで、クロエはこう語っている。
「結婚式の大部分は、ケイトと私が大好きなことを、来てくれるみんなとシェアすること」
「だから釣りや乗馬、ポーカーとかも予定してる。ケイトが自分でポーカーマットを作ったから、その方向性になってるところがある。2日目はラインダンスとかになるわ」
クロエとケイトは共に、式と披露宴でルイ・ヴィトンを着用。クロエは長らく思い描いていたというオールド・ハリウッドのイメージを取り入れたブルーのウェディングドレス、お色直しではホワイトのジャケットとパンツにカウボーイハット、一方のケイトはシルエットが強調される白のウェディングドレスに、披露宴ではパンツルックにオーバーレイというスタイルをチョイスした。
