【ユニクロ値下げ】で990円ーーーッ！ まだまだ着倒したい♡「即戦力トップス」

まだまだ暑い日が続く今の時期。半袖やノースリーブのアイテムを買い足すなら、【ユニクロ】のお値下げトップスが狙い目かも。990円というお手頃価格ながら、オンにもオフにも使いやすい高コスパな商品をピックアップしました。1枚ではもちろん、シャツやワンピースとのレイヤードもしやすく、毎日コーデで即戦力になってくれるはず。

フェミニンなムードをまとうシャーリング素材

【ユニクロ】「シャーリングT」\990（税込・セール価格）

洗練されたシャーリング素材で、カジュアルながらもフェミニンな雰囲気を醸し出すTシャツ。程よく身体にフィットするコンパクトなシルエットで、ワイドパンツやフレアスカートとも好相性。涼しげで上品なネイビーに加え、シックなオフホワイトやブラック、トレンド感のあるブラウンの4色展開。

サラリとしたエアリズムTで残暑も快適に

【ユニクロ】「エアリズムコットンT/ノースリーブ」\990（税込・セール価格）

残暑が厳しい今の時期、サラリとしたエアリズム素材のTシャツがあれば快適に過ごせるかも。シンプルなクルーネックのノースリーブデザインで、きれいめにもカジュアルにも振りやすいのが嬉しいポイント。ラウンドヘムでインでもアウトでもサマになり、1枚あればコーデのバリエーションが広がりそう。ベージュ・ホワイト・ブラック・ネイビーという上品なカラー展開も、大人女性には魅力的。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M