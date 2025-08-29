【ディズニーストア】ハロウィーンにヴィランズの新コレ！ ANNA SUIとの共同企画も
ハロウィーンをテーマにした新コレクション「DISNEY HALLOWEEN」と「DISNEY VILLAINS」を、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで9月2日（火）より順次発売される。また、アースラがモチーフの「ANNA SUI」との共同企画商品も登場する。
＞＞＞ハロウィーンやヴィランズの新コレクションをチェック！（写真27点）
ディズニーストアから、今年もハロウィーンシーズンを彩る新コレクションが登場。ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、仮装を楽しむキャラクターのコスチュームと表情がハロウィーン気分を盛り上げてくれる。ガイコツ風のコスチュームで、頬に手をあてて叫んでいるようなポーズのミッキーマウスや、黒ネコのコスチュームを身にまとい、ちょっぴり怖がっているような表情で寄り添うチップ＆デールなど、この時期ならではのキャラクターのキュートな姿がポイント。
毎年恒例のお菓子は、ミッキーフェイスをモチーフにしたかぼちゃのバッグに入ったお菓子や焼きチョコレート。
そのほか、全6種のシークレットキーチェーン、キャラクターをモチーフにしたかぼちゃの総柄半袖シャツ、「Spirit Jersey」の長袖Tシャツに加え、おばけやかぼちゃなどハロウィーン限定コスチュームの「うるぽちゃちゃん」なども登場する。
また、ハロウィーンシーズンを盛り上げる、ディズニーヴィランズをモチーフにした新コレクションも登場。
シックな色合いで大人っぽく、刺しゅうやパーツなどの細部にもこだわった、ディズニーヴィランズの妖しい魅力が詰まったアイテムだ。
キャラクターの特徴的なモチーフを取り入れたアクセサリーや、ハイヒールデザインのキーチェーンが新登場。クリア窓付きポーチは、お気に入りのぬいぐるみなどを入れて持ち運ぶこともでき、楽しいおでかけのお供にぴったりなアイテムだ。さらに、『ヘラクレス』に登場するハデスが主役のファッションアイテムも多数展開。ブルゾン、半袖シャツ、ハットなど、ハデスの放つ不気味でダークな雰囲気を堪能できる。ぬいぐるみキーチェーンは、『眠れる森の美女』に登場するドラゴンの姿をしたマレフィセントや、『アラジン』に登場する魔人ジャファーのほか、個性豊かなヴィランズの手下たちもラインナップ。作品から飛び出してきたような、今にも動き出しそうな躍動感あふれるデザインとなっている。
そして、『リトル・マーメイド』に登場するアースラをモチーフに、人気ファッションブランド「ANNA SUI」と共同企画したバッグや財布などのファッションアイテムが登場。
アースラをイメージしたダークなカラーに、象徴的なモチーフや手下のウツボをさりげなくデザイン。作品の世界観を楽しめる
特別感のあるアイテムが揃っている。
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
