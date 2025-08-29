±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤¬ËÜÆü¸ø³«¡£°ÛÊÑÃµ¤·¥²ー¥à¤¬ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤½¤ì¤ÏÌµ¸Â¤Î¥ëー¥×¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡¢95Ê¬´Ö¤Î·à¾ì¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÂÎ¸³
¡¡ÅìÊõ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤òËÜÆü8·î29Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎKOTAKE CREATE»á¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ©ºî¤·¡¢Á´À¤³¦Îß·×140Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¥²ー¥à¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ìµ¸Â¤Ë¥ëー¥×¤¹¤ëÃÏ²¼ÄÌÏ©¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥×¥ìー¥äー¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¡È°ÛÊÑ¡É¤Ë¶²ÉÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÆÈÆÃ¤ÇÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²ó¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤ÏÀîÂ¼¸µµ¤»á¡£ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¤µ¤ó¡¢Àõ¾ÂÀ®¤µ¤ó¡¢²ÖÀ¥¶×²»¤µ¤ó¡¢¾®¾¾ºÚÆà¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡ÙÍ½¹ð¡Ú8·î29Æü(¶â)¸ø³«¡Û¡Û
ºîÉÊ³µÍ×¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
°ÛÊÑ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£
°ÛÊÑ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¡£
°ÛÊÑ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢°ú¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£
8ÈÖ½Ð¸ý¤«¤é¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£
¸¶ºî¡§KOTAKE CREATE¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
´ÆÆÄ¡§ÀîÂ¼¸µµ¤
µÓËÜ¡§Ê¿À¥¸¬ÂÀÏ¯¡¢ÀîÂ¼¸µµ¤
²»³Ú¡§Yasutaka Nakata (CAPSULE)¡¢ÌÖ¼é¾Ê¿
¥¥ã¥¹¥È¡§ÆóµÜÏÂÌé¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¡¢Àõ¾ÂÀ®¡¢²ÖÀ¥¶×²»¡¢¾®¾¾ºÚÆà
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
(C) 2025 ±Ç²è¡Ö£¸ÈÖ½Ð¸ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ