¡Ö¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡×½Ð±é¤Î£´£·ºÐ½÷Í¥¤ËÁûÁ³¡¡·ãÊÑ¥·¥ç¡¼¥ÈÈ±¤ÎåºÎï¥Þ¥Þ¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¸«¤¿¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö£²£°Ç¯Á°¤«¤éÊÑ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡É×¤ÏÄ¹ÌîÇî
¡¡£²£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Æ¥Ð¥Æ²ò¾Ã¡ª»ä¤ÎºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁ£Ó£Ð¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ãÊÑ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈ±¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÇòÀÐÈþÈÁ¡Ê£´£·¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¤Ë¡Ö¥ì¥â¥ó¤Ï¹Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥È¥ó¥«¥Ä¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¹âÅèÀ¯¹¨¤¬¡Ö¥Æ¥¡¼¥é°û¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö£²£°Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤«¤éÁ´¤¯¸«¤¿ÌÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡£À¨¤¤¡×¡Ö£²£°£°£°Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤¬£Ö£¶¤ÎÄ¹ÌîÇî¤µ¤ó¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÇòÀÐÈþÈÁ¤µ¤ó¤Þ¤À¼ã¤¤¡×¡ÖåºÎï¡Á¡×¡ÖÇòÀÐÈþÈÁ¤µ¤óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£