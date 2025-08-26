〈神戸・24歳女性刺殺〉「傷害罪で捕まったことがあるんだ」面接では犯罪歴ナシとウソをつくも従業員にワル自慢…猶予判決だった“谷やん”当時の裁判長は「再犯が強く危惧される」

神戸市中央区で8月20日、帰宅途中の会社員、片山恵さん（24）の後を付けて自宅マンションに侵入してエレベーター内で刺殺、２日後に逃亡先の東京都奥多摩町内で殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）＝東京都新宿区＝。 兵庫県警の調べに殺意をあいまいに否定している谷本容疑者は、3年前にも今回の現場近くのマンションで別の女性に対する殺人未遂容疑で逮捕されていた。しかし、殺意を否認し、起訴段階で罪名が「傷害」となったことで実刑を免れていた。

判決時に「再犯が強く危惧される」と指摘した裁判長の懸念を嘲笑うかのような執行猶予中の「再犯」が、議論を巻き起こすことは必至だ。

裁判長が「再犯が強く危惧されると言わざるをえない」

谷本容疑者は大阪府豊中市の中学を卒業しているが、神戸市内に親戚がおり、2022年まで約10年間勤務したのも神戸市内の建築会社だった。

そして♯2で報じたように、同年5月、面識のない女性にストーカーした挙句、同市中央区のマンションに押し入って首を絞め県警に殺人未遂容疑で逮捕されている。

捜査関係者が言う。

「谷本容疑者は片山さんを『知らない人です』と供述しており、これも3年前のケースと似ています。3年前の事件では路上で見かけた女性に一方的に好意を抱き、5ヶ月間にわたって自宅付近をうろついたり動画を盗撮するストーカー行為の末、マンションの女性の部屋に侵入して約1時間居座り、好意を伝えたが拒絶されて逆ギレして首を絞めた。

しかし、調べで殺意を否認したことで公判維持が難しいと判断したのか、神戸地検が起訴段階で法定刑の軽い傷害罪に切り替えたことで実刑を免れた可能性が高い。実際に神戸地裁は傷害の様態を『必死に逃げようとする被害者の首を強く絞めるなど危険なもので、被害者は死の恐怖に直面していた』と認定した。

さらに犯行翌日に謝罪しようと被害者宅を訪れようとしたことなど、被害者の心情を理解しない思考の歪みを指摘。猶予刑を言い渡した裁判長が『再犯が強く危惧されると言わざるをえない』と言及したほどでした」（捜査関係者）

谷本容疑者は東京で運送会社に就職して更生の場を得ながら、再び神戸に舞い戻り、犯行に及んだことになる。

弁護士からは「谷本さんやる気あるんですか？」

♯1で谷本容疑者採用の経緯などを証言してくれた運送会社社長が、再び取材に応じてくれた。

「昨日、社員の1人に『面接の時に犯歴はないと言ってたそうですけど、他の社員には傷害罪で捕まったことがあると言ってたらしいですよ。社長はそれご存知でしたか？』と言われました。どこかで悪ぶりたいところはあったんじゃないですかね。

ただ、仕事に関しては社内外問わず『真面目で仕事ができる』という評判で、後輩の手助けも率先して行なうような人物ですからね。彼はがっしりとはしてましたけど、身長は170センチもない。

それでも歩き方はガニ股で肩で風を切るような感じだったから、真面目だけど舐められないようにという意識があったのかもしれないですね」

この運送会社で谷本容疑者は日曜日と平日のどこか1日という週休2日で働き、社員寮住まいだった。社長がこう続けた。

「普段は正直、女性を物色したりなんていう時間はなかったと思います。それが8月17日から21日までの夏季休暇で土地勘のある神戸に戻って彼のリミッターが外れてしまったのかなと思いました。

女性と関わっているところを見たこともないので、女性にコンプレックスがあったのかもしれないですね。正月休みの際は、お世話になっていた叔母さんが骨折したからその面倒を見ていたと話していたこともありました」

寮生活で不審な点はなかったのだろうか。

「寮はクローゼットとコンロとベッドがついた4畳半の個室で、風呂とトイレは共用です。家賃は3.5万円でした。部屋の中には入っていませんが、彼が今回無断欠勤をした時に鍵を開けて中を確認した時には、部屋に洗濯物がかかっていて、ベッドの布団がめくれている感じでした。

ペットボトルや服の脱ぎ散らかしはあったけど、アニメとかアイドルのグッズなどは全くなく、いかにも男の一人暮らしの部屋という感じでしたよ。他の従業員が彼にテレビを譲ったそうですが、特に何か問題があったとかは聞いていないですよ」

また、借りていた借金についても改めて聞いた。

「入社から半年ほど経った2023年の暮れごろから5万円とか10万円前借りするようになったんです。そのとき彼に300万円ほど借金があると知って、顧問弁護士を紹介した上で自己破産をすることに決めたたんです。。ただ、あれからもう1年半ほど経ちますが、何も進展はなく弁護士からは『谷本さんやる気あるんですか？』と聞かれたこともありますよ。

破産手続きに必要な資料をいつまで経っても提出しないと言っていました。私が30万円ほど建て替えたのですが、すでに谷本と弁護士の間の話になっていますから、私が何か口を出したりはできない状況です」

“谷やん”の愛称で呼ばれ、一見、生真面目で仕事ぶりも悪くなかったが、再び３年前と同様の事件をおこした谷本容疑者。せめて被害者の魂に向き合うような司法の裁きを望むしかない。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班