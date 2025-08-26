【「ミスマガジン2025」結果発表】 8月26日発表

講談社は8月26日、「ミスマガジン2025」のグランプリのほか、ミスヤングマガジンやミス週刊少年マガジン、読者特別賞、審査員特別賞の受賞者を発表した。

ミスマガジンは1982年にスタートした雑誌業界では最も歴史のあるミスコンテスト。各賞の受賞者はタレントやグラビア、俳優として活躍している。

今回の「ミスマガジン2025」では応募総数2,826人から各賞が選ばれた。グランプリは永岡ゆきねさんが獲得。ミスヤングマガジンには晴こころさん、ミス週刊少年マガジンには江下晏梨さん、読者特別賞には冨永実里さん、審査員特別賞には太田しずくさんとまるやそらさんが選ばれた。

グランプリに輝いた永岡ゆきねさんには、賞金100万円とヤングマガジン表紙出演、ソロ写真集発売という3大特典が授与される。9月1日発売のヤングマガジン40号には、ミスマガジン2025受賞メンバーでの初表紙、初グラビアが掲載される。

□ミスマガジン公式サイト

受賞者紹介

ミスマガジン2025 グランプリ

永岡 ゆきねさん

氏名：永岡（ながおか） ゆきね

事務所：First Step

生年月日：2009年7月10日

身長：160cm

出身地：兵庫県

ミスマガジン2025 ミスヤングマガジン

晴 こころさん

氏名：晴（はる） こころ

事務所：ワタナベデジタル エージェンシー

生年月日：2009年2月19日

身長：161cm

出身地：愛知県

ミスマガジン2025 ミス週刊少年マガジン

江下 晏梨さん

氏名：江下 晏梨（えした あんり）

事務所：サンミュージック福岡

生年月日：2006年11月4日

身長：165cm

出身地：福岡県

ミスマガジン2025 読者特別賞

冨永 実里さん

氏名：冨永 実里（とみなが みさと）

事務所：サンミュージック プロダクション

生年月日：2007年10月15日

身長：166cm

出身地：埼玉県

ミスマガジン2025 審査員特別賞

太田 しずく

氏名：太田（おおた） しずく

事務所：スペースクラフト・エージェンシー

生年月日：2009年4月3日

身長：149cm

出身地：静岡県

ミスマガジン2025 審査員特別賞

まるや そら

氏名：まるや そら

事務所：スターレイプロダクション

生年月日：2003年8月6日

身長：154cm

出身地：宮城県