¸µTBS½÷À¥¢¥Ê¡ÖÊÑÂÖ¡×¡Ö¥ì¥¹¡×¡ÖÌë¤ÎÀ¸³è¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¿Í¡×ÅÜÞ¹¤ÎÀê¤¤·ë²Ì¤ËÆ°ÍÉ¡Ö¼«³Ð¤Ï¡×
¸µTBS¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±§ÆâÍüº»¡Ê33¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀÖÍç¡¹¤Ê»äÀ¸³è¤òÀê¤ï¤ì¡¢Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢TBS¤òºòÇ¯3·î¤ËÂà¼Ò¤·¤¿±§Æâ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ò23Ç¯Ëö¤ËÂà¼Ò¤·¤¿ºûºêÎ¤ºÚ¡Ê33¡ËÆ±¶É¤òºòÇ¯6·î¤ËÂà¼Ò¤·¤¿ÈøºêÎ¤¼Ó¡Ê32¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼3¿Í¤¬½Ð±é¡£ºûºê¤ÈÈøºê¤ÏÆü¥Æ¥ìÆ±´üÆþ¼Ò¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤âÏÃ¤¹Ãç¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ºûºê¤È±§Æâ¤ÏÆþ¼ÒÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥³¥Ñ¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¸«¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
±§Æâ¤Ï24Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÆÍ§É×ÉØ¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È¼êÁêÀê¤¤¤ÎÂç¶ú¥Î¥ê¥³»á¤«¤é¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤³¡Ä¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢±¦¼ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖY¡×¤Î·Á¤Î¼êÁê¤ò¥º¥Ð¥Ã¤ÈÀê¤ï¤ì¡¢±§Æâ¤ÏÌÜ¤ò¤à¤¤¤Æ¶Ã¤¡¢±¦¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
ºûºê¤ÈÈøºê¤âÆ°ÍÉ¤·¤Æ¸ý¸µ¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¡¢ºûºê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Í¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£±§Æâ¤Ï¡Ö¤³¤ÎY¤Î¿Í¡¢¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¾È¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë±§Æâ¤Ï¡¢Âç¶ú»á¤«¤é¡Ö±§Æâ¤µ¤ó¤Ï¥¨¥íÀþ¤â·ë¹½¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶ÄÅ·¡£¡Ö¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡¢¥¨¥íÀþ¡£»²¹Í¤¬¤Æ¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾ÜºÙ¤ò¶½Ì£¿¼¤²¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£Âç¶ú»á¤Ï¡ÖÊÑÂÖÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤È¡¢Ìë¤ÎÀ¸³è¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢É×ÉØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢Àê¤¤·ë²Ì¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
ºûºê¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢¤½¤³¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢±§Æâ¤¬Ä¾Á°¤ÎÀê¤¤¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Èøºê¤¬¡Ö¤½¤³¹¤²¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¤Èºûºê¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤Ê¤É¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢±§Æâ¤Ï¡Ö¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£