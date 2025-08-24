だれしもきっと、特別な存在の本があるでしょう。子どものころから繰り返し読む本。大切な人から譲り受けた思い出の本。折々に開いては力をもらう本。そういった、特別な一冊を新たな装丁に仕立て直すのが、本間あずささんの空想製本屋の仕事のひとつです。今回は、本間さんの仕立て直しの仕事と、本間さんに教わる「自宅でもできる破れたページの直し方」を紹介します。

仕立て直しでもち主と本を「豊かにつなぐ」

「空想製本屋」として仕立て直しや手製本の注文制作を手掛ける、本間あずささん。

【写真】プロが仕立て直したほんの数々

画像1枚目の『若山牧水歌集』（伊藤一彦編 岩波文庫）も、本間さんが仕立て直しを手がけました。

「旅に生きた牧水同様、依頼主は旅が大好きな方。水辺のイメージの表紙を付けたのは、きれいに保存してもらうよりも、旅先に持ち歩き、日々、育てて楽しんでもらいたいという願いからです」（本間さん、以下同）

本間さんはこの仕事を通して「本のもち主に寄り添いたい」と語ります。

「手に持って触れて、ページをめくって、文字を追って…。自分の体に迫ってくるような体験をできるのが、本を読むことだと思うのです。たとえ印刷や装丁が同じでも、だれかがそれを買い求めて大事に読み込めば、その一冊は、その人だけのものになるでしょう。

そんなに大切な存在なのだから、本の仕立ても、その人に寄り添う形であったらいいなあ、と思って。この仕事を通して、もち主と本を豊かにつなぎたいんです」

ヨーロッパでは「仕立て直し」が日常的だった

市販の本を製本屋に仕立てさせる…日本ではなじみのない風習ですが、ヨーロッパでは15世紀半ばに活版印刷が発明されて以来、20世紀半ばまで、ごく日常的に行われていました。

当時はソフトカバーの表紙と本文用紙が仮綴じされて販売されていました。これを製本職人に渡し、好みの装丁をしてもらうのです。革の表紙を付けたり、マーブル紙を貼ってもらったり。自分だけの一冊を手にすることは、どんなにか幸せなことだったでしょう。

これまで100冊近くが、本間さんの手を借りて仕立てられました。空想製本屋の本棚には、いまも、新たな装いを待つ本が並んでいます。それぞれに合う形が、きっと見つかることでしょう。

家でもできる、破れたページの直し方

製本技術は、本の修理にも役立ちます。手もちの本をうっかり破損したときに、どうぞ思い出して。

●用意するもの

・和紙

・重し

・筆

・ワックスペーパー（なければクッキングシートなど）

・でんぷんのり

●1：和紙をちぎる

本の破れ目に合わせ、和紙を約5mm幅にちぎる。薄くて丈夫なら、どんな和紙でも大丈夫。

●2：和紙を本に重ねる

破れたページの裏側に、ちぎった和紙を置いてみる。ワックスペーパーをそのページの下に敷く。

●3：和紙にのりを塗る

でんぷんのりを水で薄めてなめらかな濃度にする。不用な紙の上に和紙を置いて、のりを塗る。

●4：和紙をページに貼る

破れたページの裏側に和紙を貼る。和紙の繊維がページになじむよう、指の腹でそっとなぞる。

●5：重しをのせて乾かす

ワックスペーパーで破れたページをサンドイッチ。表紙を閉じたら重しを載せて約1時間待つ。

●6：完成

乾いたら、縁からはみ出した余分な和紙を切る。和紙を貼り付けた部分の文字も透けて読めるはず。

※ この記事は『別冊天然生活 本は友だち 人生を変える一冊と出合うために』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成のうえ作成しています