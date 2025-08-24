¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÌÀºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖËè·î980±ß¡×°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¡Ä¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤¼¡ÖËè·î980±ß¡×¤¬°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤Þ¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤³¤È
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÌÀºÙ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑÌÀºÙ¤Î¡Ö²ÃÌÁÅ¹Ì¾¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡ü¡ü.COM¡×¡Ö¡û¡û¥µー¥Ó¥¹¡×¡ÖAPL¡×¡ÖGGL¡×¤Ê¤É¡¢¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤¿Ì¾Á°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦²ÈÂ²¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡ÊÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¥²ー¥à²Ý¶â¤Ê¤É¡Ë
¡¦²áµî¤ËÌµÎÁÅÐÏ¿¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬¼«Æ°¹¹¿·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÆâ¤Î²Ý¶â¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬Ï¢·È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤òÅÐÏ¿¤·¤¿³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«
°Õ³°¤Ë¤â¡¢¡ÖÌµÎÁ´ü´Ö¤À¤±»È¤ª¤¦¡×¤ÈÅÐÏ¿¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÎÁ°Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÍøÍÑÍúÎò¤äÅÐÏ¿¥áー¥ë¡¢¥¢¥×¥ê¤Î²Ý¶âÍúÎò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö·î³Û980±ß¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¤ÈÆÃÄ§
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö·î³Û980±ß¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦iCloud¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÊApple¡Ë
¢ª Apple ID¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¤¤Æ²Ý¶â¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢iCloud¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢980±ß¤Î¥×¥é¥ó¤Ï´ðËÜÅª¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦YouTube Premium¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¥×¥é¥ó¡Ë
¢ª Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅÐÏ¿¡£ÀÁµá¸µ¤¬¡ÖGGL¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥×¥é¥ó¤ÎÎÁ¶â¤Ï980±ß¤è¤ê¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¥×¥é¥ó¤Ë¶á¤¤ÎÁ¶âÂÓ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Amazon Prime Video¤äMusic¤ÎÊÌÅÓ¥µ¥Ö¥¹¥¯
¢ª ¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷Èñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¸ÄÊÌ²Ý¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï980±ßÄøÅÙ¤ÎÎÁ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¥ã¥ê¥¢·ÐÍ³¤ÎÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¡ÊÀê¤¤¤ä²»³ÚÇÛ¿®¤Ê¤É¡Ë
¢ª au¡¢docomo¡¢SoftBank¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖdÊ§¤¤¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥ê¥¢·èºÑ¡×¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Î·î³ÛÈÇ
¢ª ÌµÎÁÂÎ¸³¸å¤Ë¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢980±ßÄøÅÙ¤Î¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·î³Û980±ß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²Á³ÊÂÓ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥ó¤äÆâÍÆ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀÁµá¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÄ´¤ÙÊý¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï¡©
³ÎÇ§¤·¤Æ¤â»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë
¤Þ¤º¤Ï¥«ー¥É²ñ¼Ò¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ØÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÀºÙ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤è¤ê¤â¾ÜºÙ¤Ê²ÃÌÁÅ¹¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£WEBÌÀºÙ¤Ç¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー·ÐÍ³¤Ê¤éÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤äApple ID¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ìÍ÷¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãiPhone¡ä¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡×¢ª¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡×
¡ãAndroid¡ä¡ÖGoogle Play¡×¢ª¡Ö¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÈÄê´ü¹ØÆþ¡×
¡¦ÀÁµá¸µ¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ë
ÌÀºÙ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿²ÃÌÁÅ¹Ì¾¤ò¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä³ºÅö¥µー¥Ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÔÀµÍøÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ
¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤ÀÁµá¤¬¤¢¤ê¡¢²ø¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ¤ò°ì»þÄä»ß¤·¡¢¥«ー¥É²ñ¼Ò¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÉÔÀµÍøÍÑÈï³²³Û¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î555.0²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÀµÍøÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÖ¶â¤ä¥«ー¥É¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ç¤é¤º³ÎÇ§¤¹¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹
¡ÖËè·î980±ß¡×¤ÎÆæ¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï²áµî¤Ë¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬ÅÐÏ¿¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î²Ý¶â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÀºÙ¤ÎµºÜÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀßÄê¤ä¥áー¥ë¡¢¥¢¥×¥êÍúÎò¤ò³ÎÇ§
¡¦¥«ー¥É²ñ¼Ò¤ä¥µー¥Ó¥¹¸µ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤³¤ì¤é¤ò½çÈÖ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¸¶°ø¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç²òÌó¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ë¤»¤º¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍýÎÏ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¶¨²ñ¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÉÔÀµÍøÍÑ5¤Ä¤ÎÂÐºö
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー