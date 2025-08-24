¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëvs¥ê¡¼¥º »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡Û(¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 5-0(Á°È¾2-0)¥ê¡¼¥º
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¢]¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼2(34Ê¬¡¢56Ê¬)¡¢¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«(45Ê¬+1)¡¢¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å2(48Ê¬¡¢90Ê¬+5)
<·Ù¹ð>
[¥ê]¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥°¥ë(9Ê¬)¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥°¥º¥à¥ó¥É¥½¥ó(80Ê¬)
´Ñ½°:60,110¿Í
¨¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤ËÂÔË¾¤Î°ìÈ¯!! 15ºÐ¥À¥¦¥Þ¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼!! ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢ÅÄÃæÊËÀèÈ¯¤Î¥ê¡¼¥º¤Ë²÷¾¡¤â¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢&¥µ¥«¤¬Éé½ý¸òÂå
