今年のさがみ湖イルミリオンは「たまごっち」とコラボ フードメニューやグッズも販売
アドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）では、11月15日から関東最大級600万球のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」を開催。今年は、バンダイが展開し世界中で愛され続けるデジタルペット「たまごっち」とのコラボレーションエリア「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね〜しょん！」が登場する。
【写真】実用的！たまごっち型の『アクリルスマホスタンド』
玩具だけでなく、さまざまなジャンルで愛されている「たまごっち」をテーマにした初めてのイルミネーションイベントとなり、会場には、たまごっちをイメージしたイルミネーションのほか、「まめっち」や「くちぱっち」などのたまごっちたちも、きらめく世界に大集合。
また、今回のために、特別に描き下ろされたイラストでは、たまごっち星の住人たちがUFOに乗って「さがみ湖イルミリオン」にやって来る。リフトに乗ったり、ツリーを飾り付けたりと、「さがみ湖イルミリオン」を賑やかに彩る、かわいらしいストーリーが展開されている。このイラストに描かれたフォトスポットやイルミネーションが園内に登場するほか、コラボフードメニューやオリジナルグッズも販売される。
同企画の詳細は、決定次第、改めて発表される。
【写真】実用的！たまごっち型の『アクリルスマホスタンド』
玩具だけでなく、さまざまなジャンルで愛されている「たまごっち」をテーマにした初めてのイルミネーションイベントとなり、会場には、たまごっちをイメージしたイルミネーションのほか、「まめっち」や「くちぱっち」などのたまごっちたちも、きらめく世界に大集合。
同企画の詳細は、決定次第、改めて発表される。