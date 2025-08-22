『ブサメンガチファイター』第8話 しげるはひとり梶田のもとへ
2025年7月6日（日）よりTOKYO MXほかにて放送開始するTVアニメ『ブサメンガチファイター』第8話のあらすじと先行カットが公開された。
『ブサメンガチファイター』は原作・弘松涼、漫画・上月ヲサムによる、『月刊ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載されていた漫画作品。続編『ブサメンガチファイターSSS』が『月刊ビッグガンガン』にて連載中だ。
冤罪によって無職の引きこもりになってしまった吉岡しげる（34）は、異世界でもブサメンを貫く事で膨大なステータスを入手。チート級の能力値で ”絶対神” として第二の人生を歩み始める。
同時に異世界にきた3人の男女――聖華、誠司、リーズと行動を共にする事になるが、しげるには「女の子に触れるだけでHPが減ってしまう」という弱点が……。
危険回避のため早々にパーティーを離脱して一人旅をと思うしげるだったが――？
第8話のあらすじ＆先行カットはこちら。
＜第8話「決戦ガチコロシアム」＞
梶田の目的を阻止するため、しげるたちは闘技場へと突入する。そこには、部下すら容赦なく始末し、命とともに相手の力を奪うという恐ろしい能力を使う梶田が待ち受けていた。
身構えるしげるたちだったが、梶田は合図とともに突如場内を暗転させ、その隙に姿を消してしまう。暗闇の中からは獰猛な魔獣が次々と現れ、しげるたちに襲いかかる。誠司、聖華、リーズが変身して応戦するが敵の勢いは止まらない。
しげるは魔獣を仲間に託し、ひとり梶田のもとへ向かう――。
＞＞＞第8話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会
『ブサメンガチファイター』は原作・弘松涼、漫画・上月ヲサムによる、『月刊ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載されていた漫画作品。続編『ブサメンガチファイターSSS』が『月刊ビッグガンガン』にて連載中だ。
冤罪によって無職の引きこもりになってしまった吉岡しげる（34）は、異世界でもブサメンを貫く事で膨大なステータスを入手。チート級の能力値で ”絶対神” として第二の人生を歩み始める。
同時に異世界にきた3人の男女――聖華、誠司、リーズと行動を共にする事になるが、しげるには「女の子に触れるだけでHPが減ってしまう」という弱点が……。
危険回避のため早々にパーティーを離脱して一人旅をと思うしげるだったが――？
＜第8話「決戦ガチコロシアム」＞
梶田の目的を阻止するため、しげるたちは闘技場へと突入する。そこには、部下すら容赦なく始末し、命とともに相手の力を奪うという恐ろしい能力を使う梶田が待ち受けていた。
身構えるしげるたちだったが、梶田は合図とともに突如場内を暗転させ、その隙に姿を消してしまう。暗闇の中からは獰猛な魔獣が次々と現れ、しげるたちに襲いかかる。誠司、聖華、リーズが変身して応戦するが敵の勢いは止まらない。
しげるは魔獣を仲間に託し、ひとり梶田のもとへ向かう――。
＞＞＞第8話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会