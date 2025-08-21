【車送迎、断ったら炎上！？】サッカーが上手い息子に助けられた転勤生活！＜第10話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第10話 私の心の支え【スズネの気持ち】
【編集部コメント】
知り合いゼロの転勤先、さらに車がないとどこへも遊びに行けない。スズネさんはマンションに引きこもりがちになり、どんどん気持ちが落ち込んでいったそうです。そんなとき、サッカーで輝きはじめたレイナくんを見て、どれだけスズネさんが励まされたことか。スズネさんは、自分を取り囲む閉塞感が一気に晴れていくような気がしたそうです。転勤先での暗い日々が、少しずつ変化しはじめるスズネさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
