ESSEonlineで2025年7月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

50代以上におすすめのTシャツと、その着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（50代）。ここでは、ユニクロUの「クルーネックT」3色を使用したコーディネートをもとに解説します。

※ 記事の初出は2025年7月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

1：Tシャツと好相性の×ロングスカート

私が毎年リピートしているTシャツは、ユニクロUの「クルーネックT」（1500円）。ほどよい厚みとシンプルな形で、カジュアルにもキレイめにも使える万能アイテムです。とくに白は汚れが目立ちやすいので、気軽に買い替えられる価格もうれしいポイント。私はLサイズをチョイスしています。

また、Tシャツに合わせるボトムスとしておすすめなのがロングスカート。簡単にバランスが取りやすく、こなれた印象を演出してくれます。こちらはウエストゴムのスカートを、腰位置まで落として履いています。おなか周りが気になる場合におすすめの着方です。小物はシルバーのミニバッグで、涼しげなアクセントをプラスしました。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT）

・スカート：ユニクロ（数年前のもの）

・バッグ：トゥモローランド

・サンダル：ハワイアナス

2：色味と明るさをそろえて洗練ムードが加速

大人世代のTシャツコーデは、色をたくさん使わずに「落ち着いた色同士」や「似たような明るさ」でまとめると、ラフになりすぎず洗練ムードが高まります。

赤みのあるブラウンのTシャツとチャコールグレーのスカートの組み合わせは、色みは少し異なりますが上下似たような明るさで、コントラストが強すぎずまとまりのある印象にしました。仕上げに大きめのトートバッグを合わせると、シンプルな着こなしにアクセントが加わります。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT）

・スカート：ジャーナルスタンダード

・バッグ：エルエルビーン

・スニーカー：オニツカタイガー

3：大判スカーフをプラスして脱・手抜き感

Tシャツ×チノパンツのシンプルな組み合わせは、どうしても“手抜き”に見えがち。そんなときは、ヴィンテージの大判スカーフを腰巻きにして、着こなしを格上げ！ 配色はベーシックカラーでまとめているので、派手になりすぎず、取り入れやすいスタイルです。

スカーフは難しそうと感じる方は、よく使うベーシックカラーで落ち着いた印象のスカーフを選ぶと、コーディネートになじみやすくなりますよ。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT）

・パンツ：ユニクロ（数年前のもの）

・スカーフ：ヴィンテージ

・バッグ：ハンドメイド

・サンダル：ハワイアナス