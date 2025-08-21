片付けサービスは予約開始1分で満席、これまで3400人もの家を片付けた、おうち片付け専門家の香村薫さん。そんな香村さんが普段は有料で提供している「書き出す片づけ」は、片付けが苦手、リバウンドを繰り返す、忙しい…そんな人にこそぴったりのメソッドです。必要なものはなんとペンとノートのみ！ 今回のメソッドは「書類」と「トリセツ」の片付け方をご紹介します。

書類は「写真」に残せば、意外と捨てても大丈夫

まず、チラシやダイレクトメールなど、不必要な書類を減らします。「受取拒絶」と書いて投函する、帰宅後にすぐ処分する習慣をつけるなどの対策で、紙ものの悩みはグッと減ります。

さらに、スマホも大いに活用。写真に残せば、紙での保存が必要ないものも多いはずです。

最後に、本当に必要なものを、人や家ごとに詳細を書いて保存しましょう。残すものはまとめて収納がおすすめ。そのほか、“いかにも重要そうなもの”でも、じつは処分しても大丈夫なケースも。

●書類早見表

書類早見表を参考に、ぜひ処分の検討をしてみてくださいね。

●まずは家に届く書類を減らす

ダイレクトメールやクーポンなど、結局使わない紙の数々をシャットアウト。ダイレクトメールは、封筒に「受取拒絶」と書いて署名、または押印し、ポストに投函すれば手続き完了です。

＜ステップ1＞分類する

どれも捨ててはいけない気がする書類。分類してみると、不必要なものが見えてきます。

●1：すべて集める

集めながら、「なんでこんなものまでとっておいたんだろう？」と思うものが出てくるはずです。

●2：捨ててはいけない、写真でOK、必要なしに分ける

集めた書類を3つに分類。これから開催されるイベントのお知らせなど、期間が終われば必要なくなるものはスマホで撮影し、処分しても。残すべきは、“期限のない書類”です。

●3：残す書類をまず人で分け、そのあと家の書類を分ける

残す書類を自分や夫、子どもなど、人別に分けて詳細を書き出しましょう。その後、個人に分けられないものは家の書類として管理、分別の判断を迷うものはその他としてひとまとめにします。

＜ポイント1：残す書類も、本当に必要か再確認を＞

重要そうに見えてじつは残す必要がないのは、繰越ずみ通帳や固定資産税、住民税、自動車税などの通知書。ほかにも悩む場合は、書類早見表を参考にしてください。

＜ポイント2：シュレッダーがない人は生ゴミと一緒に捨てる＞

書類を処分する際は個人情報の漏洩（ろうえい）に注意。シュレッダーがない場合、「小さく破いて生ゴミに混ぜて捨てる」という手も。

＜ステップ2＞片付ける

少なくなった書類を、見たいときにすぐ手に取れる状態で収納しましょう。

●：残す書類を収納する

人別に分けたら、それぞれ趣味や仕事、学校など必要に応じてさらに分類。細かく分けるほど目当ての書類がすぐ見つかるようになりますが、管理に手間がかかるのでほどほどに。

＜ポイント：よく目にする書類はアプリで管理もあり＞

しょっちゅう確認をする書類なら、スマホでの管理がラクです。スマホのアプリや写真の共有アルバムにアップしておけば、家族がそれぞれ確認できます。必要がなくなったら削除を忘れずに。

おすすめ収納2選

書類の収納におすすめの2アイテムを紹介。

●ファイルボックス収納

ファイルボックス収納は、ジャンルも枚数もどんどん増えるものにぴったりです。

●クリアファイル収納

クリアファイル収納は、あまり増減がなくすぐ確認したいものに。

「トリセツ」は家電の近くに置くのが基本。オンラインも上手に活用を

トリセツ（取扱説明書）は“いる・いらない”の判断がしやすいので、「書類」より手がつけやすいジャンルです。

まず、洗濯機や冷蔵庫、エアコンなど、毎日使って24時間稼働しているものは残す判断を。操作を頻繁に確認したいものは近くに、それ以外は1か所にまとめて保管が基本で、配置図は不要です。

ただ、最近はほとんどのトリセツがオンラインにアップされています。紙ではなくスマホで見た方が手軽な場合もあり、一見必要と思ったものでも、じつは手放しても問題のないことが多いのです。

重要なのはむしろ、トリセツについている保証書。期限がきれるまではしっかり保管を。

＜ステップ1＞分類する

いるものといらないものを的確に分けていきましょう。

●1：すべて集める

集める際に「商品は処分したのにトリセツだけ残っている」ことが発覚するケースも。

●2：ジャンルごとに分ける

商品がすでにないものは処分。残ったものをおよそ9つ（キッチン家電／映像・音楽家電／掃除・洗濯家電／電話・PC・インターネット／空調・季節家電／小物・インテリア／住宅設備系／医療・美容系／その他）にジャンル分けします。

ここで保証期間も確認。操作が単純で説明書を見るまでもなく、保証期間も終了していたら手放す対象にしましょう。

＜ポイント：24時間稼働しているもの、毎日使うものは残してよし＞

冷蔵庫やエアコンなど、24時間稼働しているものや、故障したら生活に支障をきたすものは残しましょう。ただし、「説明書はネットで確認できるから必要ない」と思う場合は、処分しても。

＜ステップ2＞場所を決めて片づける

よく使う家電のトリセツは、本体の近くに置くと便利。1か所にまとめる必要はありません。

●1：収納場所を決めて片づける

洗濯機の操作に迷った、調理家電のトリセツでレシピを見たいなどのケースも多いので、基本は家電の近くに置きましょう。

HDDレコーダーのトリセツもテレビの近くが便利。使用頻度の低い家電はひとまとめに。

●2：製造番号と保証期間をノートにまとめる

修理依頼に必要なのは、保証期間と製造番号。いちいちトリセツを見なくてもいいよう、ノートにまとめておくと、とても便利です。面倒な場合は、保証書に直接保証期間を書き、製造番号に◯をつけるだけでも。

＜ポイント：付属の専用部品はトリセツの裏にはって管理＞

製品のメンテナンスのためについてくる、小さなネジや六角レンチ。工具入れに入れてしまうと、「なんの部品？」と忘れがち。トリセツにつけておけば、紛失の心配もありません。

※ この記事は『書き出すだけで家が整う おうち片づけノート』（扶桑社刊）に掲載された内容を再編集しています