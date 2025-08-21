【キャッツ・アイ】追加声優に小西克幸と日笠陽子！ 冴羽リョウのモデルがアニメ版初登場
北条司原作『キャッツ（ハート）アイ』〔※（ハート）はハートマーク1文字が正しい表記〕が完全新作アニメ化。ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」の「スター」で9月に独占配信。追加声優キャストが発表された。
『キャッツ（ハート）アイ』は1981年〜1984年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された北条司原作の大人気漫画。
喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳、泪、愛が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや刑事とのスリリングな恋を描くラブコメディ作品として、日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇る。
2022年には40周年を記念し原画展が開催されるなど、今もなお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品だ。
このたび、個性的なキャラクターを演じる豪華追加声優キャストが発表された。
アニメ版初登場となるキャラクターで、フリーライターの神谷真人役には小西克幸が決定。神谷真人は同じ北条司原作の名作『シティーハンター』の主人公・冴羽リョウ（※「リョウ」は「けものへん＋寮のうかんむりなし」が正しい表記。）のモデルになったともいわれているキャラクターだ。
また、俊夫の同僚で怪盗キャッツアイを追う知的でクールな女性刑事・浅谷光子役には日笠陽子が決定した。
日笠は「自分が幼い頃に見ていた『キャッツ・アイ』。まさか関われる日がくるとは！ 幼少期はセクシー＆大人なアニメのイメージでしたが、こうして現代で読み解いていくとラブコメであり、どこかほっとするような愛すべき人間模様が描かれていて。大人から子供まで楽しめる作品なのだと思います。」とコメント。
また、小西は「当時は、レコーダーをテレビに近づけてテープに録音してOPEDを聴いていました。今回はどんな『キャッツ・アイ』になっているのか僕も今から楽しみです！！」と、完全新作としてアニメ化される本作への期待を込めたコメントを寄せた。
追加キャラクターの発表でますます楽しみが増した『キャッツ・アイ』。9月の配信をお楽しみに。
＞＞＞追加キャラクター＆キャストをチェック！（写真4点）
（C）北条司/コアミックス
