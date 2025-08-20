¡Ú¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡ßRODY¡ÛÃå¤°¤ë¤ßRODY»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¢ö ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï ¡È¤Ö¤ë¤Ö¤ë¡É ¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡ª
¡Ø¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡Ù¤È¡ÖRODY¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥é¥¤¥º¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦PALO¸ÂÄê¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡ßRODY¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤¬8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ùÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¥³¥é¥Ü¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¤³¤Î²Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø±Ç²è ¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á ¤È¤«¤¤¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡×¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¥È¥¤¡ÖRODY¡Ê¥í¥Ç¥£¡Ë¡×¤Î¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¥²¡¼¥àÍÑ·ÊÉÊ¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡ßRODY ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª
±Ç²è¸ø³«Æü¤ÈÆ±Æü¤Î2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡ÖPALO¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥â¡¼¥ê¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¾®¤µ¤¯¤Æ°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤È¿´²¹¤Þ¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¡¢YouTube¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖRODY¡×¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ï»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤¬RODY¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÁ´3¼ï¤òÅ¸³«¡£
¤¿¤ÆÌó15cm¡ß¤è¤³Ìó£¹cm¡ß±ü¹ÔÌó13cm¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëRODY¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤Ö¤ë¤Ö¤ë¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¤¥º²½¤òµÇ°¤·¤Æ¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡ßRODY¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×Á´3¼ï¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ùÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¥³¥é¥Ü¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¤³¤Î²Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø±Ç²è ¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á ¤È¤«¤¤¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡×¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¥È¥¤¡ÖRODY¡Ê¥í¥Ç¥£¡Ë¡×¤Î¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¥²¡¼¥àÍÑ·ÊÉÊ¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡ßRODY ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª
±Ç²è¸ø³«Æü¤ÈÆ±Æü¤Î2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡ÖPALO¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥â¡¼¥ê¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ï»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤¬RODY¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÁ´3¼ï¤òÅ¸³«¡£
¤¿¤ÆÌó15cm¡ß¤è¤³Ìó£¹cm¡ß±ü¹ÔÌó13cm¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëRODY¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤Ö¤ë¤Ö¤ë¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¤¥º²½¤òµÇ°¤·¤Æ¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡ßRODY¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×Á´3¼ï¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª