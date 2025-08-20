¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¾®Àî¹§¼£´ÆÆÄ¤³¤À¤ï¤ê¤Î ¡È¥·¥ó¥¯¥í´¶¡É ¡ª
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢ºÇ¿·TV¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö ¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¾®Àî¹§¼£´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥·¡¼¥ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡¡¸ø³«Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡¢¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
2004Ç¯2·î1Æü¤«¤é¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î ¡É¤¢¤³¤¬¤ì¡É ¤Î»Ñ¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤¬Ëè½µÆüÍËÄ«8»þ30Ê¬¤«¤é¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤ÆÀä»¿ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¿·TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø ¡É¥¥ß¡É ¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¡£
²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾¯½÷¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ò¥¥é¥¥é¥ó¥É¡Ó¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡É¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡É¤òÃµ¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÅÀº¡¦¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤ÆÀï¤¦ ¡É¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡É ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡Ú¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¡Û¤È¡Ú¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¡Û¤Î¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤ä¡¢ÀèÆü¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤·¤Æ¡Ú¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¡¢¡Ú¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¡Û¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ëè½µÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥é¥¯¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Û¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢Ææ¤Î²øÊª¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÅç¤ÈÀ¤³¦¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¡£¤·¤«¤â²áµî¤ËÈô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡©
¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢½÷¿À¤ÎÅÁÀâ¤ÈÆæ¤Î¾¯½÷¡Ä¡Ä¡©¡¡
¤µ¤¡¡ª¡¡²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡¢¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
2023Ç¯¤Ë20¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¥×¥ê¥¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥ºF¡Ù¤ÇÎòÂåºÇ¹â¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤¤å¤¢¡ª¤¶¡¦¤à¡¼¤Ó¡¼¡ª¥É¥¥É¥¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂçËÁ¸±¡ª¡Ù¤â¶½¹Ô¼ýÆþ12.4²¯±ß¤ÈÃ±ÆÈ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Àî¹§¼£´ÆÆÄ¡ª
¡Ø±Ç²è¥×¥ê¥¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º NewStage3 ±Ê±ó¤Î¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤Ë¤Æ´ÆÆÄ¤ò¡¢¡Ø¤Ò¤í¤¬¤ë¥¹¥«¥¤¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀºÄÌ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¾®Àî´ÆÆÄ¡£
ËÜºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¯´üÂÔ¡ª¡×¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¤Ò¤í¥×¥ê¤Î¾®Àî´ÆÆÄ¤À¤«¤é¡¢°Â¿´°ÂÄê¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î´üÂÔ¤È¿®Íê¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
º£²ó¡¢¾®Àî´ÆÆÄ¤¬¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢±Ç²è¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤òÆÃÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¢¥¤Åç¤ÎËþÅÀ¤ÎÀ±¶õ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»×¤ï¤º¤¦¤¿¤¬²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤à¥·¡¼¥ó¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀè¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¡Ê¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¡Ë¤Î²Î¤Î¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤¿¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³¨¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥¹¥È¤È¤âÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë·ù¤¤¤Î¾¯½÷¡¦¥Æ¥é¡ÊÆâÅÄ¿¿Îé¡Ë¤â¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢²Î¤È±ÇÁü¤¬ÁÔÂç¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉ¬¸«¤À¡£
Â¾¤Ë¤â±Ç²è¼çÂê²Î¡Ø¢öHiBiKi Au Uta¢ö¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Î¤ä±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬ÆÃÄ§¤ÎËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖTV¤ÎOP±ÇÁü¤Ê¤É¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¤Î¥·¥ó¥¯¥í´¶¤ò¤¤¤Ä¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¶¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÃÊ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë ¡ÉÆî¤ÎÅç¡É ¤òÉñÂæ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤ä±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢ÎòÂå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï ¡É¥¢¥¤¥É¥ë¡É ¤¬Âç¤¤Ê¸°¤ò°®¤ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¾®Àî´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¢ö
¡ÊC¡Ë2025 ±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öÀ½ºî
