9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢ºÇ¿·TV¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö ¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø±Ç²è¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥­¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥­¥é¥Ã¥­¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¾®Àî¹§¼£´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥·¡¼¥ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡¡¸ø³«Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡¢¥­¥é¥Ã¥­¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£

¡ù¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä

2004Ç¯2·î1Æü¤«¤é¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥­¥å¥¢¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î ¡É¤¢¤³¤¬¤ì¡É ¤Î»Ñ¤È¤·¤ÆÉý¹­¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡Ù¤¬Ëè½µÆüÍËÄ«8»þ30Ê¬¤«¤é¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤ÆÀä»¿ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¿·TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø±Ç²è¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥­¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥­¥é¥Ã¥­¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£

¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø ¡É¥­¥ß¡É ¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¡£
²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¾¯½÷¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥­¥êÃÄ¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ò¥­¥é¥­¥é¥ó¥É¡Ó¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡É¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¡É¤òÃµ¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿ÍÅÀº¡¦¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤ÆÀï¤¦ ¡É¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¡É ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡Ú¥­¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¡Û¤È¡Ú¥­¥å¥¢¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¡Û¤Î¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤ä¡¢ÀèÆü¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥­¥å¥¢¤È¤·¤Æ¡Ú¥­¥å¥¢¥º¥­¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¡¢¡Ú¥­¥å¥¢¥­¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¡Û¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ëè½µÂç¤­¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¤¢¤ëÆü¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥é¥¯¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Û¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢Ææ¤Î²øÊª¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÅç¤ÈÀ¤³¦¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¡£¤·¤«¤â²áµî¤ËÈô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡©
¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢½÷¿À¤ÎÅÁÀâ¤ÈÆæ¤Î¾¯½÷¡Ä¡Ä¡©¡¡
¤µ¤¡¡ª¡¡²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡¢¥­¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥­¥é¥Ã¥­¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

2023Ç¯¤Ë20¼þÇ¯µ­Ç°¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¥×¥ê¥­¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥ºF¡Ù¤ÇÎòÂåºÇ¹â¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤­¤å¤¢¡ª¤¶¡¦¤à¡¼¤Ó¡¼¡ª¥É¥­¥É¥­¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂçËÁ¸±¡ª¡Ù¤â¶½¹Ô¼ýÆþ12.4²¯±ß¤ÈÃ±ÆÈ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Àî¹§¼£´ÆÆÄ¡ª
¡Ø±Ç²è¥×¥ê¥­¥å¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º NewStage3 ±Ê±ó¤Î¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤Ë¤Æ´ÆÆÄ¤ò¡¢¡Ø¤Ò¤í¤¬¤ë¥¹¥«¥¤¡ª¥×¥ê¥­¥å¥¢¡Ù¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀºÄÌ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¾®Àî´ÆÆÄ¡£
ËÜºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¤­¤¯´üÂÔ¡ª¡×¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¤Ò¤í¥×¥ê¤Î¾®Àî´ÆÆÄ¤À¤«¤é¡¢°Â¿´°ÂÄê¤Î¥×¥ê¥­¥å¥¢±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î´üÂÔ¤È¿®Íê¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

º£²ó¡¢¾®Àî´ÆÆÄ¤¬¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢±Ç²è¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤òÆÃÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¢¥¤Åç¤ÎËþÅÀ¤ÎÀ±¶õ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»×¤ï¤º¤¦¤¿¤¬²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤à¥·¡¼¥ó¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀè¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¡Ê¥­¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¡Ë¤Î²Î¤Î¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤¿¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³¨¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥­¥ã¥¹¥È¤È¤âÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë·ù¤¤¤Î¾¯½÷¡¦¥Æ¥é¡ÊÆâÅÄ¿¿Îé¡Ë¤â¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢²Î¤È±ÇÁü¤¬ÁÔÂç¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤­¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉ¬¸«¤À¡£

Â¾¤Ë¤â±Ç²è¼çÂê²Î¡Ø¢öHiBiKi Au Uta¢ö¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Î¤ä±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬ÆÃÄ§¤ÎËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖTV¤ÎOP±ÇÁü¤Ê¤É¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¤Î¥·¥ó¥¯¥í´¶¤ò¤¤¤Ä¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¶¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÉáÃÊ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë ¡ÉÆî¤ÎÅç¡É ¤òÉñÂæ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¤ä±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢ÎòÂå¥×¥ê¥­¥å¥¢¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï ¡É¥¢¥¤¥É¥ë¡É ¤¬Âç¤­¤Ê¸°¤ò°®¤ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¾®Àî´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£

¡Ø±Ç²è¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥­¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥­¥é¥Ã¥­¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¢ö

