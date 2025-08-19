バンダイ メディア部、「にじさんじ」の商品化ライセンスを取得 食玩・日用雑貨の商品を12月から発売
バンダイ メディア部は、ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」の商品化ライセンスを取得し、食玩・日用雑貨の商品を今年12月から順次発売することを発表した。
【画像】ライバーからのメッセージも掲載される「にじさんじウエハース」
にじさんじのカード付ウエハース「にじさんじ ウエハース」が12月より登場予定。お菓子の甘さをイメージした、食玩オリジナルのコンシェルジュ衣裳ビジュアルを収録。第1弾には、バニラホワイトVer.を着用したライバー30人がラインアップされている。メタリックプラカードは全30種の中からランダムで1枚が入っている。
マスコット入り入浴剤「びっくらたまご」からにじさんじが発売決定。マスコット同士を「つめる」仕様がかわいい顔型のマスコット「つむまる」シリーズで展開される。遊び方はマスコットのフック穴を、もう1つのマスコットの底面の穴にさしこむことでマスコットを積むことができ、フック穴にボールチェーンを通すと持ち運びも可能になる。さらに商品では、各ライバーのお風呂上りの撮りおろしビジュアルを使用したカードも付属する。「びっくらたまご」は、1弾につき10人のライバーがラインアップされている。
「あなたの好きを身につける」をコンセプトに開発をした、ボディシールとしても楽しめる新感覚の絆創膏シリーズ「CharmAid（チャームエイド）」も登場。ハイドロコロイド素材の半透明を生かした魅力的なデザインのばんそうこうは、肌へのつけ外しが簡単にでき、イベントなどにもピッタリなアイテムに。各ライバーのメッセージも収録される。1弾につき30人のライバーがラインアップされている。
■「にじさんじ ウエハース」ラインアップ
・アルス・アルマル
・石神のぞみ
・伊波ライ
・卯月コウ
・オリバー・エバンス
・叶
・葛葉
・小柳ロウ
・笹木咲
・椎名唯華
・四季凪アキラ
・シスター・クレア
・ジョー・力一
・周央サンゴ
・セラフ・ダズルガーデン
・葉加瀬冬雪
・花畑チャイカ
・壱百満天原サロメ
・風楽奏斗
・星導ショウ
・本間ひまわり
・魔界ノりりむ
・叢雲カゲツ
・夜見れな
・ラトナ・プティ
・ルンルン
・レイン・パターソン
・レオス・ヴィンセント
・ローレン・イロアス
・渡会雲雀
■「びっくらたまご つむまる」ラインアップ
≪vol.1≫
・戌亥とこ
・甲斐田晴
・葛葉
・三枝明那
・椎名唯華
・四季凪アキラ
・セラフ・ダズルガーデン
・花畑チャイカ
・星川サラ
・ルンルン
≪vol.2≫
・魁星
・加賀美ハヤト
・弦月藤士郎
・剣持刀也
・ジョー・力一
・月ノ美兎
・でびでび・でびる
・長尾景
・リゼ・ヘルエスタ
・緑仙
■「CharmAid（チャームエイド）」ラインアップ
・天宮こころ
・アンジュ・カトリーナ
・伊波ライ
・戌亥とこ
・宇佐美リト
・エクス・アルビオ
・オリバー・エバンス
・加賀美ハヤト
・葛葉
・佐伯イッテツ
・三枝明那
・椎名唯華
・四季凪アキラ
・周央サンゴ
・セラフ・ダズルガーデン
・月ノ美兎
・ニュイ・ソシエール
・葉加瀬冬雪
・花畑チャイカ
・不破湊
・星川サラ
・星導ショウ
・本間ひまわり
・舞元啓介
・町田ちま
・夕陽リリ
・ルンルン
・レイン・パターソン
・レオス・ヴィンセント
・ローレン・イロアス
