Instagramに投稿されたのは、ワンコと飼い主さんがおもちゃを探すゲームをして遊んだ時の様子です。投稿は記事執筆時点で17万1000回再生を突破し、「可愛すぎて何度も見ちゃう」「お利口さん」「一緒に遊びたい」といった声が寄せられています。

【動画：犬に目隠しをしている間におもちゃを隠したら…『必死に探し回る姿』】

ワンコが目隠ししている間に、おもちゃを隠して…

柴犬の「忠太」くんと飼い主さんは、飼い主さんがどこかに隠したおもちゃを忠太くんが探し出すという「どこどこゲーム」をして遊ぶことが多いそうです。

この日も、お家の中でどこどこゲームをすることに。飼い主さんがおもちゃを隠している間、忠太くんにはタオルをかけて目元を覆い、何も見えない状態で待っていてもらいます。

飼い主さんが「見ちゃダメだからね～」と言い聞かせながら、一度目元のタオルをめくってみたところ、忠太くんは「OK、わかってるよ！」とばかりにニコニコしたそう。しっぽをフリフリしながら待機している姿から、ワクワク感が伝わってきて微笑ましいです。

飼い主さんは「見ちゃダメだよ」と何度も念を押してから部屋を出ると、お家の中を一周しながら隠す場所を考え、最終的に電子レンジの台の上におもちゃを置いたそう。

そして部屋に戻ってくると、忠太くんは相変わらずしっぽをフリフリしながら、とてもお利口さんに待っていたとか。

おもちゃ探しスタート！

準備が整ったので、さっそくおもちゃを探してもらうことに。飼い主さんが「よし」と合図を出した瞬間、忠太くんは笑顔で立ち上がり、背中に乗ったままのタオルを引きずりながら、お家の中を行ったり来たりしておもちゃを探し始めたそう。

動き回るうちにタオルが床に落ち、少し身軽になった忠太くん。その後も、飼い主さんの「どこどこどこ～？」という愉快なかけ声を聞きながら、「あれれ、見つからないな～。どこだろう？」とウロウロし続けていたとか。必死におもちゃを探す姿が可愛すぎて、思わず頬が緩みます。

おもちゃを見つけて大喜び

電子レンジの台にそれほど高さはありませんが、忠太くんの身長だと台を見上げないとおもちゃが視界に入らないので、自力で見つけるのは難しそうです。

そこで飼い主さんは台の近くに立ち、「こっちかも」とヒントを出してあげることに。すると忠太くんはすぐにその場に駆けつけたのですが、おもちゃを見つけられずに通り過ぎてしまい、「え？どこ？」と困惑。

そして飼い主さんが「このへんにあるよ」と指差すと、ようやくおもちゃを発見。忠太くんは後ろ足で立ち上がっておもちゃをパクッとくわえ、「わーい、見つけたぞ～！」と大喜びで部屋まで運んでいったのだとか。忠太くんが子どものように無邪気に喜んでいると、なんだかこちらまで嬉しくなりますね！

この投稿には「一生懸命探しててかわいい」「尻尾振りながらワクワクして待ってるのがすごい可愛い」「すごい。ゲームが成り立ってますね」「お利口さんで感心しちゃう」「最高の遊びですね」といったコメントが寄せられ、忠太くんがゲームを楽しむ姿は多くの人に笑顔とトキメキを届けてくれることとなりました。

忠太くんの可愛い姿や、飼い主さんとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kowakusuritagoura89」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kowakusuritagoura89」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。