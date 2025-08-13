【アップデート（App Ver. 1.02.1/Regulation Ver. 1.02.1）】 8月12日 配信

フロム・ソフトウェアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）」において、8月12日にアップデート（App Ver. 1.02.1/Regulation Ver. 1.02.1）を配信した。

今回のアップデートでは、不具合修正およびバランス調整が行なわれている。詳細は以下、特設ページにて確認できる。

□アップデートファイル配信のお知らせのページ

また、「常夜の王」第2弾では、新たに三つ首の獣、兆し、調律の魔物、霧の裂け目がそれぞれ1週間ごとに出現。8月14日10時から「常夜の王」調律の魔物が出現する。出現期間は8月21日9時59分まで。

□「第二弾、「常夜の王」出現」のページ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.