◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

サマースプリントシリーズ第４戦となるハンデ重賞は１７頭（カリボールは出走取消）で争われ、ハンデ５７キロで５番人気のインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）が、直線で後続の追い上げを振り切り、逃げ切って重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分７秒４。

前走までダートで８戦５勝。芝初挑戦だった前走の函館スプリントＳは４着で、芝２戦目で見事に初タイトルをつかんだ。初コンビの佐々木大輔騎手は、９日のエルムＳ（ペリエール）に続く２日連続の重賞制覇となった。伊藤大調教師は２３年ニュージーランドＴ（エエヤン）以来、重賞３勝目。

２着はハンデ５５・５キロで１番人気のジューンブレア（武豊騎手）、３着はハンデ５７キロで４番人気のシュトラウス（杉原誠人騎手）が入った。

ハンデ５５キロで６番人気のカルチャーデイ（横山典弘騎手）は、道中は勝ち馬の後ろでインを追走、４角３番手から踏ん張り５着だった。

横山典弘騎手（カルチャーデイ＝５着）「もう少しリラックスしてくれれば良かったね。でもよく頑張っているよ」

藤懸貴志騎手（ベガリス＝６着）「大外枠でしたが、理想的なポジションで楽に２番手を取れました。そこから自分も勝つために、ペースを上げないように気を付けました。前の馬には逃げ切られましたが、よく頑張ったと思います」

小崎綾也騎手（クラスペディア＝７着）「陣営と話して、控える策をとろうと。枠も良くて、そういう競馬を組み立てやすかったです。こういう競馬を続けていけば、いずれは結果につながるのではと思います。ただその先、勝ち切るためには何かが必要かもしれません」

荻野極騎手（ジャスティンスカイ＝８着）「前走よりも状態は上向いていました。前走同様に、前半からのスピードの乗りも良く、いい位置で進めることができました。最後伸びきれなかったのは、展開もあるかもしれません」

酒井学騎手（メイショウソラフネ＝９着）「ゲートの中で、隣が牝馬で、それを気にしている感じでした。そこから真っすぐ向けたけど、結局ポコンと出てしまいました。後ろになってペースも遅くて、かみ合う感じじゃなかったです。しっかり力を出せばもっとやれる馬。力を出し切れず申し訳ないです」

西塚洸二騎手（ワイドラトゥール＝１０着）「ゲートを出たし、全体的には良かったです。ただ１２００メートルは忙しいですね。次は勝ってる条件で頑張りたいです」

角田大和騎手（ポッドベイダー＝１１着）「厩舎と前走まで乗っていた荻野極騎手から話を聞き、ゲートを出て進みが良くないというイメージを持っていましたが、思った以上に進みが悪かったです。その点で難しかったです」

小沢大仁騎手（グランテスト＝１３着）「攻め馬の感じから状態は良かったですが、馬場が渋ると持ち味を発揮できませんね。馬場に泣かされました」

川須栄彦騎手（テイエムリステット＝１４着）「久々の芝の１２００メートルの重賞だったので、リズムを大事に乗りました。向こう正面から３コーナーにかけて、力むところがありましたが、直線は外に切り替えて、脚を使ってくれました。条件が替わって、新たな一面を見ることができました」

吉村誠之助騎手（エイシンワンド＝１５着）「いい状態で、いい競馬ができました。でも、最後の坂で苦しくなってしまいましたね」

北村友一騎手（バルサムノート＝１６着）「１２００メートルだと二の脚でいいポジションが取れませんでした。もう少しポジションを取りたかったですが、取れなかったので終始その位置をキープするだけになってしまいました。しんどいレースになってしまいました」

田口貫太騎手（ミルトクレイモー＝１７着）「きつい競馬になってしまいました。３、４コーナーで追えない形になって、ポジションを下げられたことが痛かったです」