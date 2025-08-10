まだまだブームがつづいている「せいろ」。蒸すだけで簡単、ヘルシーに料理ができると大人気です。今回は、SNSでせいろ蒸しレシピが大好評のらむさんのレシピから、定番せいろレシピを2選ご紹介します。

せいろレシピといえばこれ！野菜がほくほくおいしい

豚肉で巻いた豆苗の甘みと、レンコン・長イモの食感が味わえる！ 時間のない日でも栄養バランスのいいひと皿が完成。 ゴマ香るみそつけダレが素材の味を引き立ててくれます（画像1枚目）。

【写真】千切り野菜の豚肉蒸し

●いつものせいろ蒸し

【材料（2人分）】

豆苗 1袋

豚薄切り肉（バラ、ロースなど） 8〜10枚

レンコン 80g（4〜5cm）

長イモ 50g（3cm）

キノコ類（何種でも） 50g

みそつけダレ［砂糖小さじ1 みそ小さじ1 豆乳大さじ1 ゴマ油小さじ2 白すりゴマ大さじ1 白いりゴマ小さじ1］



【つくり方】

（1） みそつけダレの材料を混ぜ合わせておく。

（2） 豆苗は豚肉に均等にのせて巻く。レンコン、長イモは5mm厚さの輪切りにする（大きい場合は半月切り）。キノコはほぐす。

（3） せいろにクッキングシートを敷き、(2)を並べる。フタをして16分ほど蒸す（様子を見て調整する）。みそつけダレを添える。

千切り野菜をたっぷり食べる！ゴボウの香りがたまらない

千切りにすることで、野菜がたっぷり食べられます。ふんわりと香るゴボウの風味がたまりません。豚肉で野菜を巻いて食べるのがおすすめ！

●千切り野菜の豚肉蒸し

【材料（2〜3人分）】

塩 ひとつまみ

キャベツ 1／8個

ニンジン 1／3本

ゴボウ 1／2本

タマネギ 1／4個

豚薄切り肉（バラ、ロースなど） 10枚

白だし 大さじ3（薄めずに使用）



【つくり方】

（1） せいろにクッキングシートを敷き、塩少々をふる

（2） キャベツ、ニンジン、ゴボウ、タマネギは千切りにしてせいろに順に重ねていく（スライサーを使うとラク）

（3） 野菜の上に豚肉を広げてのせる。白だしを回しかける。

（4） フタをし、豚肉に火がとおるまで10分ほど蒸す（様子を見て調整する）。

※この記事は、『ズボラなせいろ蒸し』（ワニブックス刊）を一部抜粋して構成しています。