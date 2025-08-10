初心者必見！定番「せいろ」レシピ2選。豚肉と好きな野菜で、蒸すだけヘルシー献立完成
まだまだブームがつづいている「せいろ」。蒸すだけで簡単、ヘルシーに料理ができると大人気です。今回は、SNSでせいろ蒸しレシピが大好評のらむさんのレシピから、定番せいろレシピを2選ご紹介します。
せいろレシピといえばこれ！野菜がほくほくおいしい
豚肉で巻いた豆苗の甘みと、レンコン・長イモの食感が味わえる！ 時間のない日でも栄養バランスのいいひと皿が完成。 ゴマ香るみそつけダレが素材の味を引き立ててくれます（画像1枚目）。
●いつものせいろ蒸し
【材料（2人分）】
豆苗 1袋
豚薄切り肉（バラ、ロースなど） 8〜10枚
レンコン 80g（4〜5cm）
長イモ 50g（3cm）
キノコ類（何種でも） 50g
みそつけダレ［砂糖小さじ1 みそ小さじ1 豆乳大さじ1 ゴマ油小さじ2 白すりゴマ大さじ1 白いりゴマ小さじ1］
【つくり方】
（1） みそつけダレの材料を混ぜ合わせておく。
（2） 豆苗は豚肉に均等にのせて巻く。レンコン、長イモは5mm厚さの輪切りにする（大きい場合は半月切り）。キノコはほぐす。
（3） せいろにクッキングシートを敷き、(2)を並べる。フタをして16分ほど蒸す（様子を見て調整する）。みそつけダレを添える。
千切り野菜をたっぷり食べる！ゴボウの香りがたまらない
千切りにすることで、野菜がたっぷり食べられます。ふんわりと香るゴボウの風味がたまりません。豚肉で野菜を巻いて食べるのがおすすめ！
●千切り野菜の豚肉蒸し
【材料（2〜3人分）】
塩 ひとつまみ
キャベツ 1／8個
ニンジン 1／3本
ゴボウ 1／2本
タマネギ 1／4個
豚薄切り肉（バラ、ロースなど） 10枚
白だし 大さじ3（薄めずに使用）
【つくり方】
（1） せいろにクッキングシートを敷き、塩少々をふる
（2） キャベツ、ニンジン、ゴボウ、タマネギは千切りにしてせいろに順に重ねていく（スライサーを使うとラク）
（3） 野菜の上に豚肉を広げてのせる。白だしを回しかける。
（4） フタをし、豚肉に火がとおるまで10分ほど蒸す（様子を見て調整する）。
※この記事は、『ズボラなせいろ蒸し』（ワニブックス刊）を一部抜粋して構成しています。