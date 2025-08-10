まだまだブームがつづいている「せいろ」。蒸すだけで簡単、ヘルシーに料理ができると大人気です。今回は、SNSでせいろ蒸しレシピが大好評のらむさんのレシピから、定番せいろレシピを2選ご紹介します。

せいろレシピといえばこれ！野菜がほくほくおいしい

豚肉で巻いた豆苗の甘みと、レンコン・長イモの食感が味わえる！　時間のない日でも栄養バランスのいいひと皿が完成。 ゴマ香るみそつけダレが素材の味を引き立ててくれます（画像1枚目）。

【写真】千切り野菜の豚肉蒸し

●いつものせいろ蒸し

【材料（2人分）】

豆苗　1袋
豚薄切り肉（バラ、ロースなど）　8〜10枚
レンコン　80g（4〜5cm）
長イモ　50g（3cm）
キノコ類（何種でも）　50g
みそつけダレ［砂糖小さじ1　みそ小さじ1　豆乳大さじ1　ゴマ油小さじ2　白すりゴマ大さじ1　白いりゴマ小さじ1］

【つくり方】

（1）　みそつけダレの材料を混ぜ合わせておく。

（2）　豆苗は豚肉に均等にのせて巻く。レンコン、長イモは5mm厚さの輪切りにする（大きい場合は半月切り）。キノコはほぐす。

（3）　せいろにクッキングシートを敷き、(2)を並べる。フタをして16分ほど蒸す（様子を見て調整する）。みそつけダレを添える。

千切り野菜をたっぷり食べる！ゴボウの香りがたまらない

千切りにすることで、野菜がたっぷり食べられます。ふんわりと香るゴボウの風味がたまりません。豚肉で野菜を巻いて食べるのがおすすめ！

●千切り野菜の豚肉蒸し

【材料（2〜3人分）】

塩　ひとつまみ
キャベツ　1／8個
ニンジン　1／3本
ゴボウ　1／2本
タマネギ　1／4個
豚薄切り肉（バラ、ロースなど）　10枚
白だし　大さじ3（薄めずに使用）

【つくり方】

（1）　せいろにクッキングシートを敷き、塩少々をふる

（2）　キャベツ、ニンジン、ゴボウ、タマネギは千切りにしてせいろに順に重ねていく（スライサーを使うとラク）

（3）　野菜の上に豚肉を広げてのせる。白だしを回しかける。

（4）　フタをし、豚肉に火がとおるまで10分ほど蒸す（様子を見て調整する）。

※この記事は、『ズボラなせいろ蒸し』（ワニブックス刊）を一部抜粋して構成しています。