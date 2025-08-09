¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¿Íµ¤½÷Í¥¤¬´°Á´ËÉÈ÷¤Ç¹ßÎ×¡Ö¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡× 18Ç¯Á°¤ÎÍ¥¾¡¤â¸«ÆÏ¤±¤¿º´²ìËÌOG
¡¡¾¡Íø¤Î½÷¿ÀÍÍ¡¢¹ßÎ×¡½¡½¡£Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£µÆü¡Ê£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡ËÂè£³»î¹ç¤Ïº´²ìËÌ¡Êº´²ì¡Ë¤¬ÀÄÍõÂÙÅÍ¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤ò±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë£µ¡½£´¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£à¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷á¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Âè£¸£¹²óÂç²ñ°ÊÍè£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£À»ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤´Íø±×¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê£Ï£Ç¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÊì¹»¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£°£·Ç¯£¸·î£²£²Æü¤Ëº´²ìËÌ¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿½÷Í¥¤ÎÃæ±ÛÅµ»Ò¡£¤³¤ÎÆü¤â³°ÌîÀÊºÇ¾åÃÊ¤«¤é¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ±Û¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò»î¹çÁ°¤È»î¹ç¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÊì¹»¡¢º´²ìËÌ¹â¹»¤¬¡¢º£Æü¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´ÑÀï¤òÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡Öº´²ìËÌ¡¢¹Ã»Ò±à½éÀï¡¢¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤¡¡×¤Ê¤É¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ±Û¤Ï¿Ø¼è¤Ã¤¿º¸Ãæ´ÖÀÊºÇ¾åÃÊ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é»£¤Ã¤¿¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤äÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÎ¾·³¤Îµå»ù¤ËÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢¶Ïº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Êì¹»¥Ê¥¤¥ó¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£