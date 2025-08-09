「60代の服、どうやって選ぼう」…。そう思うことはありませんか？ そんなとき、「きちんとしてるのに着心地がよくてラクな服を着ています」と教えてくれたのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方のヒントを発信しているライフさん。シンプルだけど着こなしやすいお気に入りのワンピースがあるというライフさんに、ワンピースを使ったコーディネートとその工夫について教えてもらいました。

60代の私にぴったりな「きちんと心地いい」ワンピース

普段の暮らしにちょうどいい服。家で過ごす日にも、出かける日にも、無理なく着られて、それでいてちょっと気分が上がるような1枚。このミルクティーベージュのワンピースは、そんな“ちょうどよさ”が詰まった服です。

【実際の写真】ライフさんのワンピースコーデ

きちんと見えるのに、かしこまりすぎず、着ていて心地よい…今の自分にぴったりだと感じています。そんなワンピースの選び方と着こなしについて書きます。

着心地のよさで選びました

レーヨンとナイロンのやわらかい生地が、肌にしっとりなじんで、軽やか。動きに合わせて自然に揺れる感じも心地よくて、ついこればかり手に取ってしまいます。GUで見つけた「ティアードワンピース」です（現在値下げ中で1490円）。

こういう襟つきタイプのワンピースは、淡い色・やわらかい素材・小さな襟を選んでいます。

お気に入りは、小さなシャツカラー。首まわりがすっきり見えて、ラフになりすぎず、ほどよい“きちんと感”を演出してくれます。

合わせるサンダルも、おしゃれとラクを両立

足元は、ミルクティー色のワンピースと同じく、まろやかな雰囲気の白サンダルを合わせました。ミニョンのフラットサンダルです。このサンダルはクロスデザインとゴールドの金具がほどよいアクセントになり、さりげなく大人の品を添えてくれます。

歩きやすさも重視したい日常だから、大人こそフラットタイプを選ぶのがおすすめ。おしゃれと心地よさ、どちらも大切にしています。

バッグでさりげない季節感をプラス

合わせたバッグは、透かし模様が美しいネイビーのトート。ホワイトのハンドルが清涼感を演出してくれて、夏の装いにもぴったり。娘からプレゼントでもらいました。

服がシンプルだからこそ、こうした遊び心のある小物が映えるのも楽しいところ。軽くてたっぷり入るので、近所のお出かけにもぴったりです。

「きちんと見え」と「らしさ」を意識したコーデ

きちんと感のあるシャツワンピに、抜け感のあるサンダルと、遊びのあるバッグ。全体としてはきれいめだけど、かしこまりすぎない、ちょうどいいバランス。そこに自分らしさが少しだけにじむような、そんなコーディネートが好きです。

色味はあくまでやわらかく、でも印象は淡すぎず…。色数は抑えて、素材やデザインで遊ぶのが「大人の楽しみ方」かもしれません。

ワンピースで楽しむ小さな幸せと日常

このコーディネートで午前中は図書館で本を数冊借りて、午後はお気に入りのカフェへ。やわらかなベージュが光のなかでふんわり映えて、気分まで軽やかになりました。

帰り道、ご近所の方に「涼しげですてきですね」と声をかけられたのが、ちょっとうれしかった出来事。このワンピースコーデは、そんな日常の小さな幸せをそっと引き立ててくれるような気がします。