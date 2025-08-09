その穿き方、もう古いかも！【GU】オシャレ見え100点♡「ジーンズコーデ」

ベーシックなアイテムだからこそ、穿き方で印象が大きく変わるジーンズ。着こなしを間違えると、 “ひと昔前” に見えてしまう心配も……。そこで、今選びたい【GU（ジーユー）】のジーンズと、それを使った「オシャレ見えコーデ」をご紹介。シルエットや合わせ方次第で、ぐっと垢抜けるスタイリング術をお届けします！

立体感あるフォルムで旬見えが狙える！

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

ヴィンテージライクな加工感がこなれた雰囲気を醸し出す一本。膝からゆるやかに広がり、裾にかけてテーパードする絶妙なラインで、すっきりと着こなせそう。横のラインを前振りにした立体的なフォルムや、膝のダーツなどさりげないデザインワークも◎ いつものトップス合わせも、これ一本でぐっと今っぽく仕上がりそう。

ふんわりキャミを重ねて甘辛カジュアルに更新

ラフに見えがちなバレルシルエットのジーンズも、異素材トップスの重ね技で一気に洗練された印象に。ボーダー × チュニックの組み合わせが、ほのかに甘さとモード感を添え、ワイドなジーンズでも大人っぽく決まっています。モノトーンでまとめることで全体をすっきり整え、華奢なチェーンバッグやストラップサンダルで抜け感もひとさじ。力の抜けた洒落感が、旬のムードを漂わせます。

懐かしいのに新しい！ ローライズ × フレアで脚長効果も

【GU】「スリムフレアジーンズ」\2,990（税込）

腰まわりはタイトに、膝下からほんのり広がるスリムフレアは、今季の注目シルエット。Y2Kムードの再燃で視線を集めるローライズデザインも、ジーンズスタイルを新鮮に見せてくれそう。脚のラインをきれいに見せてくれそうなのもうれしいポイント。一本で今っぽさをまとえる、トレンド感のあるジーンズです。

シャツのひと巻きでスタイル & こなれ度アップ！

レース調トップス × ジーンズの王道コンビも、シルエットと合わせ方次第でぐっと今っぽく。ほんのりフレアなラインが脚をまっすぐきれいに見せてくれそうなうえ、腰に巻いたシャツが目線を上げてくれるからスタイルアップ効果もしっかり狙えそうです。足元にポインテッドトゥを効かせれば、甘さをほどよく引き締めた大人のきれいめカジュアルに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K