冷蔵庫に入れたものを把握できなかったり、気づけば賞味期限がきれていたり…そんな経験はありませんか？ そこで、冷蔵庫内で食材を放置させなくなる「ロスゼロ冷蔵庫」のつくり方を、整理収納アドバイザーの松澤りえさん（50代）に教えてもらいました。

冷凍室のスペースを使い分けて「化石化」ゼロ！

上段の浅い引き出しは、重ねずに並べて使い忘れを防止。深さのある下段は、カゴを使って立てる収納を徹底！

【写真】中身がすっきり！「野菜室」の収納

●迷子になりそうなものはいちばん目に入る場所に

上段手前の真ん中に“早めに食べきりたいゾーン”を確保。

「残りが少なくなった食材は化石化しがち。見える場所に置いて、1週間以内に食べるようにしています」（松澤さん、以下同）

●袋はダブルクリップで閉じればかさばらない

使いかけの冷凍食品を閉じるのにダブルクリップを使用。

「袋閉じ用のものよりしっかり留まり、袋のサイズも選びません。大小2種類のクリップを使い分けています」

●並べて保存すれば食べ忘れの心配なし！

上段は肉などのホームフリージング、ご飯など、比較的早めに使いたいものを。

「重ねる収納は食材の化石化のもと。すべて目に入るように並べます」

●ひと目で在庫がわかるよう袋は立てて収納する

下段はカゴを使ってジャンル分け。

「手前左はお弁当用、真ん中は野菜・魚介類、右は粉ものなど、と定位置を決めています。深さがあるので重ならないよう、必ず立てて収納します」

●夏はミニ冷凍室が“スイーツ室”に変身！

製氷室横の急速冷凍室は、夏はスイーツ室に。

「アイスとかき氷用の氷を保存。家族みんなが食べるので、小さい冷凍室に入れることで冷気が逃げにくく節電に」

シロップ代わりに乳酸菌飲料を常備。

野菜室は「立てる＆仕きる」で鮮度キープ！

立てられる野菜は極力立てて収納し、出し入れしやすく。さらに、サイズごとに入れる場所を分けて使い忘れなし！

●野菜は極力冷凍せず常備菜にしてロスゼロ

中途半端に余った野菜は、冷凍すると忘れがち。

「ナムルなど簡単な常備菜にして、食べきることを意識。中身が見えるよう透明の容器に入れて、冷蔵室で保存します」

●ペーパータオルを当てて水分を吸収。鮮度長もち！

キャベツやレタスなどは、芯の部分にペーパータオルを当てておくと水分を吸収し、水腐れ防止に。

「専用保存袋を使わなくても、鮮度をキープできています」

●在庫に合わせて幅を調整できるブックエンドが便利

ニンジンやキュウリ、葉野菜などは、下段手前に立てて保存。

「自由に幅を調整できるブックエンドを仕きりとして活用。野菜が倒れないから在庫の把握もしやすい」

野菜室の愛用グッズは100円ショップのブックエンド。

「ステンレス製なら倒れにくく、プラスチック製と比べて冷却効率がアップする気がします」