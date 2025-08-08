日本代表MF伊東純也が古巣ヘンクに復帰迫る…約5億円の3年契約で8日にメディカルチェックか

日本代表MF伊東純也はヘンク（ベルギー1部）への移籍間近のようだ。

7日に報じた『HLN』によると、スタッド・ランスはヘンクと移籍金280万ユーロ（約4億8000万円）の3年契約で伊東の移籍に合意。同選手は8日にメディカルチェックを受ける予定だという。

伊東は2019年冬にJ1柏レイソルからヘンクに期限付き移籍し、初の海外挑戦ながら移籍1年目してリーグ制覇を経験。

翌年夏に完全移籍すると、3年半の在籍で公式戦144試合29得点49アシストをたたき出し、2022年には日本代表としてカタールで行われたFIFAワールドカップに出場した。

その後、2022-23シーズンからはリーグ・アンのスタッド・ランスへ移籍。ここまで公式戦106試合13得点18アシストの活躍を披露していたた。

ただ、昨季はスタッド・ランスの主力としてリーグ戦33試合4得点5アシスト記録するもチームは2部へ降格。

今夏の日本ツアーには参加していたが、ボタフォゴ（ブラジル1部）などへの移籍の噂がささやかれていた。

ヘンクにはMF横山歩夢が今夏より加入しており、移籍が実現すれば日本人コンビの活躍に注目が集まる。