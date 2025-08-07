¡ÖÀµÄ¾¤â¤¦µ¢¾Ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×µÁ¼Â²È¡¦¼Â²È¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿ÃÏ¹ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄ´ºº
¤ªËßµÙ¤ß¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÁ¼Â²È¤ä¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤¬µÕ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ESSEÆÉ¼Ô123¿Í¤Ë¡Öµ¢¾Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡Ê7·î²¼½Ü¡Ë¡£µÁÊì¤äµÁÉã¤Ë¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºµß¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¢¾Ê¤¬Í«¤¦¤Ä¤¹¤®¤ë¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¤³¤Î²Æ¤Ëµ¢¾Ê¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï6.5³ä¡£¤½¤Î¤¦¤ÁµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ï4³ä¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ï5³ä¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÎ¾²È¤È¤â¤Ëµ¢¤ë¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÊÊý¤â¡£
¡ÖÅÚÆü¤ò´Þ¤à5Æü´ÖµÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆàÎÉ¤È»°½Å¤Î¼Â²È¤Ë2Çñ¤º¤Äµ¢¾Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥Õ¥È¶ÐÌ³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±Î½¤Ë¥·¥Õ¥È¤òÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦º¬²ó¤·¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¡ÊT.M¤µ¤ó¡¦41ºÐ¡Ë
¡üµ¢¾Ê¤ÏÆüµ¢¤êÇÉ¤¬Â¿¿ô¡ª
µÁ¼Â²È¡¦¼Â²È¤È¤â¤ËÆüµ¢¤ê¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï½ÉÇñÉ¬¿Ü¤Î±óÊý¤Ø¸þ¤«¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢¤ªËß»þ´ü¤È¤ªÀµ·î¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£2Çñ3Æü¤Ç¡¢¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤¬»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇµÙ·Æ¤â´Þ¤á¤ÆÌó4»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ä¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆâ½ï¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ê¤¤¤ê¤³¤µ¤ó¡¦42ºÐ¡Ë
¡ü²ÙÊª¤Î¼êÇÛ¤«¤é²È»ö¤Þ¤Ç¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯µ¢¾Ê¤¬ÌÌÅÝ
Q¡¥µ¢¾Ê¤¬Í«¤¦¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
1°Ì¡§¸òÄÌÈñ¤ä²ÙÊª¤Î½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¡Ê26.7%¡Ë
2°Ì¡§²È»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê19.2%¡Ë
3°Ì¡§²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤Þ¤Ê¤¤¡Ê18.3%¡Ë
µ¢¾Ê¤¬Í«¤¦¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö°ÜÆ°¤ä²È»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤¬ÌÌÅÝ¡ª¡×¤È¤ÎÀÚ¼Â¤Ê°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤ÊµÁÎ¾¿Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò»È¤¦¤À¤±¤ÇÈè¤ì¤ë¡×¡Ê¤á¤ê¤ë¤µ¤ó¡¦42ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉéÃ´ÌÌ¤ÎÀ¼¤â¡£
µÁÊì¡¦µÁÉã¤Î±ó¤Þ¤ï¤·¤Ê¥¤¥ä¥ß¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¡ª
µ¢¾Ê¤Î¤¿¤Ó¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶»¤Ë¥Á¥¯¥ê¤È»É¤µ¤ë¤Ò¤È¸À¡£»Ò°é¤Æ¤ä¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Í¥Á¥Í¥Á¤È¹¶·â¡£¡Ö¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤¹¤ë¡¢µÁ¼Â²È¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÃí°Õ¤·¤Æµã¤¤¤¿¤é¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤¬°¤¤¤Í¤§¡Ù¤È»Ò¤É¤âÂ¦¤Î¸ª¤ò¤â¤Á¤Þ¤¹¡×¡Ê¥µ¥ï¤µ¤ó¡¦43ºÐ¡Ë
¡ÖµÁ¼Â²È¤È¼Â²È¤Ë·ÐºÑ³Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â²È¤ÎÊý¤¬ÍµÊ¡¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¬¥Ä¥¬¥ÄÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤ï¤Í¤§¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Ë¤Ë¤¤¤¯¤é»È¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¶ìÄË¤Ç¤¹¡×¡ÊT.T¤µ¤ó¡¦39ºÐ¡Ë
¡Öµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¡¢Í¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤òÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¥¨¥Ó¤Î´Å¿É¼Ñ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤¯¤êÊý¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ë¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¯¤È¡ØÉáÃÊ¤Ï¥¨¥ÓÎÁÍý¤Ï¤Û¤ÜÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡×¡Ê¤«¤Ä¤é¤µ¤ó¡¦46ºÐ¡Ë
µÁ·»Ëå¤ä¿ÆÀÌ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤ë
µÁ·»Ëå¤È¤Î¸òÎ®¤â¡Ö¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡ÖµÁËå¤Î»Ò¤¿¤Á¤ËÈà»á¤äÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¡ÖÈà»á¡ÊÈà½÷¡Ë¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â©»Ò¤äÌ¼¤â¡Ø¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡¢²ñÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌ´É±¤µ¤ó¡¦56ºÐ¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ä°ÕÃÏ°¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö¥â¥ä¤Ã¤È¡×¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖµÁÊì¤Î»Ð¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡²¿»þ´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡µëÎÁ¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¡¡¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¡Ê¤â¤â¤Þ¤ë¤µ¤ó¡¦44ºÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
²Ç¤Ç¤¢¤ë»ä¤Î°·¤¤¡¢¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µÁ¼Â²È¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¼þ°Ï¤«¤é¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»¶¡¹¡£
¡ÖÎÁÍý¤ò¼êÅÁ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ç¤Î»ä¤Ï¥ì¥·¥Ô¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÁÊì¤ÈµÁËå¤À¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÎÁÍý¤·¡¢»ä¤ÏÊÒÉÕ¤±¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ÈËèÇ¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊYukinha¤µ¤ó¡¦46ºÐ¡Ë
¡Ö²Ç¤ò²ÈÀ¯ÉØ¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¤Î²ÙÊª»ý¤Á¤Ï»ä¤ÇÉ×¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±êÅ·²¼¤ÎÊè¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁÝ½ü¤ä¤ª²Ö¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤â»ä¡£É×¤ÈµÁÊì¤Ï¤¿¤À½ë¤¤¤ÈÆü±¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤¦¤¿¤¿¤µ¤ó¡¦52ºÐ¡Ë
¡Ö·ëº§¤·¤ÆºÇ½é¤Îµ¢¾Ê¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö½éÂ¹¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¼ò¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìµ¸À¤Î°µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡ÊCha_m¤µ¤ó¡¦40ºÐ¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²Ç¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂÖÅÙ¤ä¡¢·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤Ç¤â¡¢¤È¤¢¤ë¤Ò¤È¸À¤Ë¥â¥ä¤Ã¤È¡Ä
ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏµÁ¼Â²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¡Ø¤â¤¦¤Ò¤È¤êÂ¹¤¬¤¤¤ì¤Ð¤Í¡¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬²È¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç½½Ê¬¡×¡Ê¤Û¤Û¤Û¤µ¤ó¡¦42ºÐ¡Ë
¡ÖÊì¤¬¿ÆÀÌ¤ËÇÛ¤ëÅÚ»º¤òÂçÎÌ¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿·´´ÀþÂå¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÚ»ºÂå¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¤¤µ¤ó¡¦43ºÐ¡Ë
¡ÖÊì¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤¬À¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÀµ¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¡¢Æ±Ä´¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤ÏËèÅÙ¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤Ï±³¤À¤é¤±¡¢¼«Ê¬¤ÏTV¤äÍ§¿Í¤ÎÏÃ¤·¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±Ä´¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¼õ¤±Î®¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊLenny¤µ¤ó¡¦40ºÐ¡Ë
¤³¤¦¤·¤ÆÇ¯¡¹¿ÆÀ¤Âå¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¼Â²È¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤òÊç¤é¤»¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÄá¤Î¤Ò¤ÈÀ¼¡×¤Ë¥¹¥«¥Ã¤È¡ªµ¢¾Ê¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎµßÀ¤¼ç¸½¤ë
µ¤Èè¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤µ¢¾Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤Ç¿´¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤âÅÐ¾ì¡ª
¡ÖµÁ¼Â²È¤Ç¼«Ê¬¤ÏºÂ¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤À¤±¤ÎÉ×¤ËÂÐ¤·¡¢µÁÊì¤ÎËå¤µ¤ó¡ÊÉ×¤Î½ÇÊì¡Ë¤¬¡Ø¤¢¤ó¤¿¤â¾¯¤·¤ÏÆ¯¤¤¤¿¤é¡©¡Ù¤È¤Ò¤È¸À¡£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾®Æ¦¤µ¤ó¡¦42ºÐ¡Ë
¡Ö»º¸å¥Ü¥í¥Ü¥í¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¡¢µÁÊì¤¬¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¶á¤¯¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡Á¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉ×ÉØ¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊT.M¤µ¤ó¡¦41ºÐ¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤âµÁÍý¤ÎËå¤¬¤Ê¤Ë¤«¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£É×¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ìº¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï±¢¤Ç¡Ø·»¤Á¤ã¤ó¤âÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤ä¤·¡¢ÂçÊÑ¤è¤Í¡Á¡Ù¤È»ä¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¤Ò¤è¤Î¤¹¤±¤µ¤ó¡¦52ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢µß¤ï¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤â¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢µÁ¼Â²È¡¦¼Â²È¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Æ¤Ëµ¢¾Ê¤µ¤ì¤ëÊý¤Î¤´Éð±¿¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª