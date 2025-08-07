¡ÚÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡Û´Ø¥³¥ì¡¦¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¸¶ºÚÇµ²Ú¡ß¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¤¬¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¯¢ö
·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡Ù¤ÇÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸¶ºÚÇµ²Ú¤È¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¤¬¡¢´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡°î¤ì¤ë¾Ð´é¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ù¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤ò²èÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
1865Ç¯¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤·¡¢º£¤â¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤ÇÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾ºî¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡ª¡¡·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¤¬¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÆÞÌî¤ê¤»Ìò¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤È¥¢¥ê¥¹Ìò¤Î¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¤¬ÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥óÀ¤Âå¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡ª
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡ä
¢£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËW¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì
Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¤è¤ê¡¢°ÂÆÞÌî¤ê¤»Ìò¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤È¡¢¥¢¥ê¥¹Ìò¤Î¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤¬Âç¤¤¯Éß¤«¤ì¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ËµÒÀÊ¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¡¢SNS¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎËÁ¸±¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥ê¥¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¾Ò²ð¡£
¥Þ¥¤¥«¤â¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢¤Ø¤ó¤Æ¤³¤ê¤ó¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£MC¤òÌ³¤á¤¿¤Ú¤³¤Ñ¤ÎÆó¿Í¤â¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¤µ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸¶¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ù¤µ¤ó¤¬À¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥×¥Æ¥£¡¦¥À¥ó¥×¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¾®¿ù¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤Ú¤³¤Ñ¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö·àÃæ¤Ç¾®¿ù¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡Ù¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¸«¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÈ´·²¤Î¥Î¥ê¤Ç´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤«¤é´ÑµÒ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¸¶¤Ï¡ÖSEKAI NO OWARI¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤ä¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Î±ÇÁü¤Ë¤¼¤Ò¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Þ¥¤¥«¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£LIVEÇÛ¿®¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤âÅÐ¾ì¡ª
¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ³¤¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤È¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¤¬¡¢LIVEÇÛ¿®¥Ö¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£MC¤òÌ³¤á¤¿ÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤Î·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä»£±ÆÈëÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
º£²ó¤¬´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¡£
¸¶¤Ï¡ÖÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤ò¸ì¤ê¡¢¥Þ¥¤¥«¤â¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï³Ú¤·¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥¢¥ê¥¹¤é¤·¤¤¼«Í³¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥«¤¬¡Ö½÷²¦ÍÍ¤Ë²ñ¤¦¾ìÌÌ¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¤ª¾îÍÍ¤Ã¤Ý¤¯¤ª¤·¤È¤ä¤«¤ËÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È±éµ»¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥é¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¹ë²Ú¤ÊÀ¼Í¥¿Ø¤È¤Î¶¥±é¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£
¥Þ¥¤¥«¤Ï¡Ö¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿å¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤ª²Û»Ò¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¿Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ìÊý¸¶¤Ï¡Ö½éÂÐÌÌ¤Î¤È¤¤«¤éËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥ê¥¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¼Ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥«¤¬¸¶¤Î¹¥¤¤Ê¿§¤ÇÎØ¥´¥à¤Î»ØÎØ¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥«¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë½Å¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¤Ã¤ÈÆÏ¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£¥¢¥ê¥¹¤È¤ê¤»¤ÎÂçËÁ¸±¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊC¡Ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
