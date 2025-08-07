¥¬¥½¥ê¥ó¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨¡×¤Ï²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ëÃæ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬²È·×¤ò°µÇ÷
Àè·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÎò»ËÅªÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¡£ÌîÅÞ8ÅÞ¤Ï¡¢ÁªµóÄ¾¸å¤Ë¡¢¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¡×¤ÎºÆÄó½Ð¤ÈÇ¯Æâ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡½¡½¡£
¡Ö»ÃÄê¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤Ï¡¢Æ³Æþ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë50Ç¯°Ê¾å¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÆ»Ï©À°È÷¤Î¤¿¤á¤ÎàÌÜÅªÀÇá¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï»ÈÅÓ¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ°ìÈÌºâ¸»²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÀÇ¶â¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«?
¡Ú¿ÞÉ½¡Û»ÃÄêÀÇÎ¨¤Î°ìÈÌºâ¸»²½¤Ë¤è¤ë°Õ³°¤Ê»È¤¤Æ»
¢£à²¾¤ÎÀÇ¶âá¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«!?
ÅÔÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÅ¹Ä¹¡Ê41ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£²Á³Ê¤ò1±ß¤Ç¤â²¼¤²¤ì¤ÐµÒÂ¤Ï¿¤Ó¤ë¤«¤é¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ï´¿·Þ¡£¤À¤¬¡¢»ÈÅÓ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¡£
»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ï1974Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁê¤Î¡ÖÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ»Ï©À°È÷¤Îºâ¸»¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤Ï2Ç¯´Ö¤Î»þ¸ÂÁ¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯50Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£2009Ç¯¤Ë¤ÏËãÀ¸À¯¸¢²¼¤Ç°ìÈÌºâ¸»²½¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î¹ñÂô¸÷¹¨»á¤¬»ÃÄêÀÇÎ¨¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤¬°ìÈÌºâ¸»²½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¶µ°é¤ä°åÎÅ¡¢Ê¡»ã¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÀÇ¶â¤Î»ÈÅÓ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¬¤¿¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÄ¹Ç¯¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤Ï¡¢Æ»Ï©¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Ï¿·Àß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤·¤¿¶¶ÎÂ¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½¤Á¶Èñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÆ»´É¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÆ±»þ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Ê£¹çÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Á´¹ñ¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ëÆ»Ï©¤Î´ÙË×»ö¸Î¡£¸¶°ø¤ÏÃÏ²¼¤ÎÏ·µà²½¤·¤¿¿åÆ»´É¤ä²¼¿åÆ»´É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é°Ý»ý¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡¢Ãí»ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö1Ãû5000²¯±ß¤â¤ÎÀÇ¼ý¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡½¡£¤³¤¦¤·¤¿àºâ¸»ÉÔ°ÂÏÀá¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤â¿µ½ÅÏÀ¤¬º¬¤òÄ¥¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹ñÂô»á¤Ï¤³¤Î·üÇ°¤ò¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é°ì½³¤¹¤ë¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿ºÝ¡¢¹ñ¤¬ÅêÆþ¤·¤¿Êä½õ¶â³Û¤Ï8Ãû±ßÄ¶¤Ç¤¹¡×
¢£»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ç¸«¤¨¤ëÃÏÊý¤ÎÆ»Ï©¹ÔÀ¯
¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤è¤ê¡ÖÆ»Ï©¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂÂÖ¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£09Ç¯¤Î°ìÈÌºâ¸»²½°Ê¹ß¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÆ»Ï©À°È÷¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ä³Ø¹»¤ÎÂÑ¿Ì²½¤Ê¤É¡¢Æ»Ï©¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÊÊ¬Ìî¤ËÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤ëÎã¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¹ñÂô»á¤ÏÃÏÊý¤ÎÆ»Ï©¹ÔÀ¯¤Î¼ÂÂÖ¤ò±Ô¤¯ÈãÈ½¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬²áÁÂÃÏ°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Êä½õ¶âÍê¤ß¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤ä¶¶¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÇüÂç¤Ê´ÉÍýÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
ÅíÅÄ»á¤â¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ»Ï©¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¡¢¶µ°é¡¢²ð¸î¡¢Ê¡»ã¤Ê¤É¡¢¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏÊýÀÇ¤¬Àµ¤·¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¼«¿È¤¬à¼«Ê¬¤´¤Èá¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£à¸òÄÌÀÇá¤Î¿·Àß¤äÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¸òÉÕ¶â¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ëº£¤³¤½¥á¥¹¤ò¡ª
»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¡×¤ÈÊ£¿ô¤Î¼«Æ°¼Ö´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¤¬¡¢Íî¤È¤··ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
ÅíÅÄ»á¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ä·ÚÌý¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤³¤È¡£¤·¤«¤·Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤³°°ÍÂ¸¤Î¸¶ÌýÁê¾ì¤Ç¤¹¡×
À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ê¶Áè¤Ë¤è¤ë¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐÌý¸µÇä¤ê´ë¶È¤ËÊä½õ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê¤¬Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¼¡Âè¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¹âÆ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤è¤ë²¸·Ã¤ÏÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
»²±¡Áª¤ÎÍ¿ÅÞ»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢ÌîÅÞ8ÅÞ¤¬·ë½¸¡£»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¤òºÆÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÂô»á¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÎÅ¬ÀµÀ¤½¤Î¤â¤Î¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡Öº£¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬ËÜÅö¤ËÂÅÅö¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¸¡¾Ú¤¹¤é½½Ê¬¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ò¸ò¤¨¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÁáµÞ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢²Á³Ê¤Î¹½Â¤¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤¼¥³¥¹¥È¥³¤À¤±¤¬¤Û¤«¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤¬°Â¤¤¤Î¤«¡£Î®ÄÌ·ÐÏ©¤äÈÎÇäÀïÎ¬¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀººº¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«Ä¾¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ï²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Æ»Ï©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶µ°é¡¢Ê¡»ã......¡£¤½¤·¤ÆÌäÂê¤ÏÀ¯¼£¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¡£à»ÃÄêá¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ50Ç¯¡£¤½¤Î»È¤¤Æ»¤ò¡¢Ìä¤¤Ä¾¤¹¤Ù¤¤È¤¤À¡£
