¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤Î5500²¯¥É¥ëÅê»ñ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¡¡ÆüËÜÂ¦¤È¿©¤¤°ã¤¤¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î5500²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î»ñ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤Ï5500²¯¥É¥ë¤Î·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÆüËÜ¤«¤éÆÀ¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢CNBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÆüÊÆ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î5500²¯¥É¥ë¡á81Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌîµåÁª¼ê¤¬¼õ¤±¼è¤ë·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö²æ¡¹¤Î»ñ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂôÎ¼Àµ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã
¡ÖÆüËÜ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°Õ¸þ¤òÅöÁ³¡¢Æ§¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Íý²ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀÖÂôÂç¿Ã¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶á¹Ù¤Î¶õ¹Á¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£