ÀÄÌø¹¸ÍÎ¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¡¡¸ÅÁãºå¿À¤Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤â¤¢¤ë¡×
NPBÄÌ»»154»î¹ç¤Ç61¾¡47ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.08
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÄÌø¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Ìîµå¤ò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¡Ö¤Þ¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌîµå¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤ÎÀÄÌø¤ÏÄëµþÂç¤«¤é2015Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£2021Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¡õºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤â¼ê¤Ë¤·¤ÆÅê¼ê3´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨12.00¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢3A¤Ç³«Ëë¡£6·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¯ÍÑ¤È°éÀ®¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÌÜÅª¤Î¡Ö¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.22¤Ç¡¢23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤ËµåÃÄ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÊ¸²½¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·Ìîµå¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿NPB¤Ë´Ô¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤Îºå¿À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºå¿À¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊÑÂ®Åê¼ê¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤Ç¡ÖËÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤è¤ê³èÀ²½¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¸½ºß¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢8Ï¢¾¡Ãæ¤È¾å¤êÄ´»Ò¤À¡£Êä¶¯´ü¸ÂºÇ½ªÆü¤Ë¡¢NPBÄÌ»»154»î¹ç¤Ç61¾¡47ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.08¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î±¦ÏÓ¤ò²Ã¤¨¡¢°ìµ¤¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë