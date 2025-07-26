TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï26Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ100¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢26Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢5ºÐ¤«¤é92ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ100¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¢§50Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¡¢70Âå¤ÎÃËÀ­2¿Í¡¢80Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¡¢80Âå¤Î½÷À­1¿Í¤¬½Å¾É¡¢¢§ÃË½÷33¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢¢§ÃË½÷62¿Í¤¬·Ú¾É¤Ç¤¹¡£