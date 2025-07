「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」の『くまのプーさん』が主役のスイーツ「ハニーケーキ」が、夏にぴったりの新デザインパッケージに衣替え♪ さらに爽やかブルーが素敵なオリジナルグッズもやってきた!東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。本ショップで大人気の『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』が、夏にぴったりの新パッケージになって今年も登場します!

「プーさん」の可愛らしさをたくさん詰め込んだ『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』は、「プーさん」が大好きなはちみつ香るカスタードクリームとなめらかなミルククリームがとろ〜り。はちみつ&ミルクが優しい味わいのダブルクリームをふかふかスポンジケーキ。食いしんぼうな「プーさん」も、思わず笑顔になってしまう美味しさです♪2025年の新パッケージは、4個入・8個入でデザインが異なるのがポイント!親友の「ピグレット」とぎゅっと抱き合うデザインの4個入ボックスに、ごろんと寝そべる「プーさん」が可愛い8個入ボックス。見ているだけで癒されてしまうキュートなデザインに仕上がっているので、あなたのお気に入りを見つけてくださいね。そしてうれしいお楽しみも!8個入ボックスには、記念のステッカー入り。表情豊かな「プーさん」と仲間たちをホログラムでキラキラに仕上げた、『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』でしか手に入らないオリジナルデザインにご注目。全6種のデザインがランダムに1枚セットされていますので、どのステッカーが出てくるかは開けてからのお楽しみです♪また、ファン必見の癒し可愛い3種類の新グッズも同時登場。気になるグッズ1つめは、ハンモックに寝そべる「プーさん」が可愛いエコバッグ。荷物もたっぷり入るサイズで使い勝手抜群。コンパクトに折りたためるので、エコバッグをカバンにしのばせていつでも一緒にお出かけ出来ちゃいます。お菓子とセットになった『エコバッグセット』も登場するので、プレゼントにもおすすめ。「プーさん」の可愛さに思う存分癒されて!2つめは、夏にぴったりな透け感がたまらない『クリアタンブラー』。いつも一緒に冒険をしている仲間の「ピグレット」や「ティガー」と一緒にビーチをかけまわる「プーさん」を描いた、360°どこからみても可愛いデザインに仕上げられています。ファニーフェイスがキュートなストローチャームがついて、細部までこだわりたっぷり。3つめは、4個入ボックスやお菓子とおそろいが可愛い『クリアポーチ』!スポンジケーキみたいなふわふわサガラ刺繍のストラップ付きです。カラビナもついているので、お気に入りのカバンにつけてどこにでも連れて行きたくなりそう。「プーさん」と一緒にお出かけを楽しんでくださいね。2025年7月28日(月)〜8月17日(日)の期間でJR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」にて催事が行われるほか、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店では2025年7月28日(月)より先行販売を実施。通常販売はその他店舗にて、2025年8月1日(金)よりスタートします。また、「プーさん」と一緒に、8月3日の「はちみつの日」をお祝いするプレゼントキャンペーンも開催!8月3日「はちみつの日」を記念して、対象店舗で「くまのプーさん」商品を税込2000円以上お買い上げいただいたお客様に「A5クリアファイル」をプレゼント。4種類のデザインがランダムでもらえますので、何のデザインになるかはお楽しみに!キャンペーンはDisney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR 東京駅店、JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」では2025年7月28日(月)から、東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)では2025年8月1日(金)より開催されます。(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.