µµÅÄµþÇ·²ð¤¬Âç·òÆ®¡ª°æ¾å¾°Ìï¤ÎÁê¼ê¸õÊä¥Ô¥«¥½¤Ë£±¼Ô¥É¥í¡¼¤Î£°¡½£²È½ÄêÉé¤±
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎµµÅÄ£³·»Äï¤Î¤¤¤È¤³¤Ç£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé£²£³°Ì¤ÎµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£²£³¡á£Ô£Í£Ë¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÆ±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£´¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±£°²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£°¡½£²¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡²¼°Ì¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎËÜ¾ì¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¥·¥³¤Î¥Û¡¼¥×¤È·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿µþÇ·²ð¡£½é²ó¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¥Ô¥«¥½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ô¥«¥½¤ÎÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£µµÅÄ£³·»Äï¤ÎÉã¡¦»ËÏº»á¤¬ÂçÀ¼¤Ç»Ø¼¨¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢µþÇ·²ð¤ÏÎ¾¼ê¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤ÉÄ©È¯Åª¤ÊÆ°¤¤â¤ß¤»¤Ê¤¬¤éÈ¿·â¤¹¤ë¤â¡¢¥Ô¥«¥½¤Î¥¬¡¼¥É¤òÊø¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¡£·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í¸úÂÇ¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¥Ô¥«¥½¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤È°æ¾å¤ÎÂÐÀï¤ò¡Ö¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤É°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿µþÇ·²ð¤Ï¡¢£±¼Ô¤¬Æ±ÅÀ¤òÉÕ¤±¤ëÂç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤ÎµÚ¤Ð¤º¡£»î¹ç¸å¤Ï¥Ô¥«¥½¤Î¾¡Íø¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£