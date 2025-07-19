¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ë¥Ñー¥È¤Î¡Öµá¿Í¿ô¡×¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë!? °û¿©¶È³¦¤Ç¤¤¤Þµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
¤Ê¤¼°û¿©¶È³¦¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ë¥Ñー¥È¤Îµá¿Í¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
°û¿©¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤¬Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Ñー¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Îµá¿Í·ï¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï2025Ç¯5·î¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤Ï°û¿©¡¦¥Õー¥É¶È³¦¤Î¥Ñー¥Èµá¿Í¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ2³ä¸º¤È¤Ê¤ê¡¢14¥ö·îÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¶¥Áè¤Î·ã²½¤Ë¤è¤ë¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤¬´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¤ê¾å¤²²óÉü¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤Ãæ¡¢µá¿Í¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ëÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤âÂ¿¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÊÎÏ²½¤ä¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤ËIT¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ëÆ°¤¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ëµá¿Í¤¬¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«Ì·½â¤·¤¿¸½¾Ý¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¡¦µá¿Í¸º¾¯¤¬°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¤Ï
¿Í¼êÉÔÂ¤Èµá¿Í¸º¾¯¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î»þµë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢°û¿©¶È³¦¤Î¿Í·ïÈñ¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÉÇñ¶È¡¦°û¿©¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÎÊ¿¶Ñ·î³ÛÄÂ¶â¤ÏÁ´»º¶È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤ÇÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢µá¿Í¹¹ðÈñ¤äºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤âÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë±Ä¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¤ÏÇä¤ê¾å¤²¸º¾¯¤ò¾·¤¡¢Íø±×Î¨¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·Ð±Ä´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
°û¿©¶È³¦¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Èµá¿Í¸º¾¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÑ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢POS¥ì¥¸¤äÍ½Ìó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ê¤ÉIT¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤â¸úÎ¨¤è¤¯±¿±Ä¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄêÃåÎ¨¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥·¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤äÂÔ¶ø²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅ¹ÊÞ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤äµá¿Í¸º¾¯¤Ï°ì»þÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°û¿©¶È³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢´ûÂ¸½¾¶È°÷¤¬Ä¹¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÎÌÀ³Î²½¤Ï¡¢Î¥¿¦ËÉ»ß¤È¿Íºà³ÎÊÝ¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IT¥Äー¥ë¤ä¼«Æ°²½ÀßÈ÷¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¿Í·ïÈñÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤òÈá´Ñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¹©É×¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Î°û¿©¶È³¦¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤Î³µ¶·¡Ê10¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー