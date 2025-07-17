µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬»°²ó¤ËÀô¸ý¤òÄ¨È³¸òÂå¡¡¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤ÇÂ¨·èÃÇ¡¡ÌçÏÆ¤¬Í··â¤Ø¡¡ÎÞÌÜ¤ÎÀô¸ý¤òÄ¹Ìî¤¬Îå¤Þ¤¹
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿£µÈÖ¡¦Àô¸ý¤òÄ¨È³¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£±¤Î»°²ó¡¢µÈÀî¡¢ºäËÜ¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¡£¤³¤³¤ÇÀô¸ý¤Ï½éµå¡¢£²µåÌÜ¤È¥Ð¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¡¢£±µå¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢£´µåÌÜ¤â¥Ð¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¡££³¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤ÖÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£»°²ó¤Î¹¶·â¤¬ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¹¶¼é¸òÂå¡£Àô¸ý¤ÏÄ¨È³¸òÂå¤Î·Á¤Ç¡¢Í··â¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤ÏÌçÏÆ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£·£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£·£¹¤ÈÊ³Æ®¡£¤³¤ÎÆü¤â£µÈÖ¡¦Í··â¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè£±ÂÇÀÊ¤â¹¥µ¡¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸·¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»°²ó½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÍîÃÀ±£¤»¤ºÎÞÌÜ¤ÎÀô¸ý¤Î¸µ¤Ø¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÄ¹Ìî¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£