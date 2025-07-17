¡ÚÂ³Êó¡Û³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿40ÂåÃËÀ¤òÌó13»þ´ÖÈ¾Ê¬¸å¤ËÈ¯¸«¤·µß½õ¡¡´ä¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¡¡°Õ¼±¤Ï¤¢¤êµßµÞÈÂÁ÷¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦(17Æü)Ì¤ÌÀ¡¢ÁÒÉß»Ô¤ÎËÉÇÈÄé¤«¤é³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ÃËÀ¤¬Ìó13»þ´ÖÈ¾¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ä¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯ÃËÀ¡¡µß½õ¤Ë¸þ¤«¤¦½ä»ëÄú¡¡²èÁü5Ëç
Å¾Íî¤«¤éÌó13»þ´ÖÈ¾¡£½ä»ëÄú¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ä¾ì¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü①¡Û¡£ÃËÀ¤Ï40Âå¤Ç¡¢¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°3»þ10Ê¬¤´¤í¤Ç¤¹¡£ÁÒÉß»Ô²¼ÄÅ°æÅÄ¥Î±º¤ÎÅÄÅÚ±º¸ø±àÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡¢¡ÖËÉÇÈÄé¤«¤éÃËÀ¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ä·Ù»¡¤Ê¤É¤¬½ä»ëÄú¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ê¤É¤ò½Ð¤·¤ÆÃËÀ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸á¸å4»þ40Ê¬¤´¤í¿åÅç³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú¤¬¡¢²¼ÄÅ°æÈ¾Åç¤ÎËÌÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëÂçÈ«¹ÁÉÕ¶á¤Î´ä¤ÇÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¡¢µß½õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Î¤¿¤áÄéËÉ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¦¥È¥¦¥È¤·¤¿·ë²Ì¡¢³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£Å¾Íî¤·¤¿ºÝ¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Î®¤ì¤ËµÕ¤é¤ï¤º±Ë¤¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£