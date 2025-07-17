»²±¡Áª·ãÀï¤ÎÂçÊ¬¡¡¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¡ÖËè·î10Ëü±ß»Ùµë¡×¡Ö¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¿·¿Í3¿Í¤¬ÀåÀï¡ÚÊ³Àïµ¡Û
»²±¡ÁªÂçÊ¬Áªµó¶è¤Ï¡¢³Æ¸õÊä¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÄ¥¤ò·Ç¤²¤Æ·ãÀï¤òÅ¸³«¡£»²À¯ÅÞ¡¦ÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¡£NHKÅÞ¡¦ÆóµÜÂçÂ¤»á¤Ï¡ÖËè·î°ìÎ§10Ëü±ß»Ùµë¡×¡£ÆüËÜÀ¿¿¿²ñ¡¦°ÂÇÜÀµÍº»á¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤È¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¸þ¾å¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»²±¡Áª·ãÀï¤ÎÂçÊ¬¡¡¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¡ÖËè·î10Ëü±ß»Ùµë¡×¡Ö¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¿·¿Í3¿Í¤¬ÀåÀï¡ÚÊ³Àïµ¡Û
ÌîÃæ¸õÊä¡§
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤ÎÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áªµó3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÊ¬»Ô¤òÃæ¿´¤Ë³¹Æ¬³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤ÏÅÞ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÃæ¸õÊä¡§
¡ÖÂçÊ¬¸©Ãæ¤ò¼þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤É¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¤â¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤é»Ù±ç¼Ô¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»Ù±ç¼Ô¡Ë¡Ö¤À¤¤¤Ö¥Á¥é¥·¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
7·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬ÂçÊ¬Æþ¤ê¤·¤Æ³¹Æ¬±éÀâ¤ò¼Â»Ü¡£À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÈãÈ½É¼¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÃ«ÂåÉ½¡§
¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¤äÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¸Î¶¿¤ò¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ÐºÑ¶¥Áè¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñ²È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¤Î»ñËÜ¤òÆþ¤ì¤Æ³°¹ñ¿Í¤ò¤â¤¦¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌîÃæ¤µ¤ó¡£ÁªµóÀï½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦ÅÞ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ò´ð¼´¤ËÊÝ¼éÉ¼¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
ÌîÃæ¸õÊä¡§
¡Ö·ÐºÑ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÀ¶È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÃæ¿´¤ËÁÊ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¯¼£ÃÄÂÎ¡¦NHKÅÞ¿·¿Í¤Ç2022Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¹ñÀ¯ÁªµóÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÆóµÜÂçÂ¤¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤È¥Ö¥í¥°¤òÃæ¿´¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤ÆÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóµÜ¸õÊä¡§
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤ì¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¼å¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóµÜ¸õÊä¡§
¡ÖÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Á´°÷¤ËËè·î°ìÎ§¤Ë10Ëü±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡×
À¯¼£ÃÄÂÎ¡¦ÆüËÜÀ¿¿¿²ñ¤Î¿·¿Í¡¦°ÂÇÜÀµÍº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÉ¼ÅÄ¤ÎÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ¤ÇÁªµó¥«ー¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÏÓ¤Ë¤ÏÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¾Ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÇÜ¸õÊä¡§
¡ÖÁëºÝ¤Îº¸ÏÓ¤¬¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤·¤Þ¤¹¡£±¦ÏÓ¤Ï¾¯¤·Çò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±§º´»Ô¤ÇÇÀ¶È´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë°ÂÇÜÀµÍº¤µ¤ó¡£¿©ÎÁ¤Î¼«µëÎ¨¸þ¾å¤È¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤òÀ¯ºö¤ÎÃì¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÇÜ¸õÊä¡§
¡ÖÆüËÜ¤ò¤Þ¤È¤â¤Ê¹ñ²È¤Ë¡£ÉáÄÌ¤Î¹ñ²È¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆüËÜÀ¿¿¿²ñ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
»²µÄ±¡µÄ°÷ÁªµóÂçÊ¬Áªµó¶è¤Ë¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢Çòºä°¡µª¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¼«Ì±¡¦¸½¡£ÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±¤µ¤ó¡Ê38¡Ë»²À¯¡¦¿·¡£°ÂÇÜÀµÍº¤µ¤ó¡Ê46¡Ë½ôÇÉ¡¦¿·¡£ÆóµÜÂçÂ¤¤µ¤ó¡Ê54¡Ë½ôÇÉ¡¦¿·¡£µÈÅÄÃéÃÒ¤µ¤ó¡Ê69¡ËÎ©·û¡¦¸µ¤Î·×5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£