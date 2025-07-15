¥í¥·¥¢ ¹ñÌ±¤¬¼Ú¶â¶ì¤Ë ¥í¡¼¥óÊÖºÑÂÚ¤ë
¡¡¥í¥·¥¢¤Ç¡¢¸Ä¿Í¥í¡¼¥ó¤Î±äÂÚ³Û¤¬Ìó2Ãû8200²¯±ß¤Ë¤Õ¤¯¤ì¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤¬ÂçÀª¤Î¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥í¥·¥¢ ¹ñÌ±¤¬¼Ú¶â¶ì¤Ë ¥í¡¼¥óÊÖºÑÂÚ¤ë
¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÍÎÏ»æ¥¤¥º¥Ù¥¹¥Á¥ä¤Ï14Æü¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤Î¸Ä¿Í¥í¡¼¥ó¤Î±äÂÚ³Û¤¬1Ãû5000²¯¥ë¡¼¥Ö¥ë¡¢Ìó2Ãû8000²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Åý·×¤ò¤È¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿6Ç¯¤ÇºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤Î¶ä¹Ô¤ä¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ê¤É¤«¤é¤Î¼ÚÆþ¤ì¤Ï¡¢Ìó40Ãû¥ë¡¼¥Ö¥ë¡¢Ìó75Ãû2000²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë2023Ç¯Ëö¡Á2024Ç¯½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÊÖºÑ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¼Ú¤ê¼ê¤Ë¹â¶âÍø¤ÇÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1480Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ä¹Ô¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Íè¤Þ¤¹¡£ÍøÂ©¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê0.8¡ó¡¢·î24¡ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤ÎÅ¹°÷¡Ë
¡¡¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Êµ¤»É·ãºö¤È¤·¤ÆÄã¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ²Á¤¬¹âÆ¤·¤¹¤®¤¿¤¿¤á2024Ç¯²Æ¤Ë¤³¤ì¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë