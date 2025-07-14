J¥ê¡¼¥°¤ËÅÅ·â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯! ²£ÉÍFC²ÃÆþ¤Î¸µ¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½GK¤Ï»ÄÎ±¤Ø¤Î´õË¾¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡2025Ç¯£··î14Æü¡¢¸µ¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÎGK¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¥È¥ë¥³¤Î¥³¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤ÈÅÅ·âÅª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤Ï1991Ç¯£¸·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢190¥»¥ó¥Á¡¢85¥¥í¤ÎÄ¹¿ÈGK¤À¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢2019Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ø¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£³¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤ê¥ê¡¼¥°79»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢22Ç¯¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤¿FCÅìµþ¤Ç¤â¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£J£±¥ê¡¼¥°ÄÌ»»136»î¹ç½Ð¾ì¤È³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë¤Ç¤Î£±Ç¯È¾¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£²£ÉÍFC¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö24¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó! ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍ FC ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¡¢·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤Ó¤ä¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¡¡J£±»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍFC¤Ë´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤Ï1991Ç¯£¸·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢190¥»¥ó¥Á¡¢85¥¥í¤ÎÄ¹¿ÈGK¤À¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢2019Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ø¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£³¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤ê¥ê¡¼¥°79»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢22Ç¯¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤¿FCÅìµþ¤Ç¤â¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£J£±¥ê¡¼¥°ÄÌ»»136»î¹ç½Ð¾ì¤È³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó! ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍ FC ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¡¢·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤Ó¤ä¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¡¡J£±»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍFC¤Ë´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð