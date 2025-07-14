25ºÐ¤ÎPG¥³ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¤¬¥°¥ê¥º¥êー¥º¤È·èÊÌ¡Ä¥¥ã¥ê¥¢6Ç¯ÌÜ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î°ì°÷¤Ë
¡¡7·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥³ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¤¬¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤È¤Î·ÀÌó¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡ÊÇã¤¤¼è¤ê¡Ë¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢48»þ´Ö¤Î¡È¥¦¥§¥¤¥Ðー¡É´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ÆÀ©¸Â¤Ê¤·FA¡Ê¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë·×²è¤À¤È¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ15°Ì¤Ç¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥½¥Ëー¤Ï¡¢188¥»¥ó¥Á83¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç5¥·ー¥º¥ó¤ò¥×¥ìー¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢6·î16Æü¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç67»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¤ÆÊ¿¶Ñ18.4Ê¬9.4ÆÀÅÀ3.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»320»î¹ç¤Ç¥¥ã¥ê¥¢Ê¿¶Ñ24.8Ê¬12.5ÆÀÅÀ4.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.8¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢6Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¡£25ºÐ¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¤Ï¡¢¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥ÜÎ¨¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¤ä¥®¥ã¥êー¡¦¥È¥ì¥ó¥ÈJr.¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥ê¥ó¥º¡¢¥®¥ã¥êー¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¢AJ¡¦¥°¥êー¥ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥È¿Ø¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºò¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¢¥ó¥½¥Ëー¤¬·è¤á¤¿¹¥¥×¥ìー½¸¡ª