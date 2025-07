ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー』の30周年をお祝いするスペシャルなカフェが東名阪に登場! 「「トイ・ストーリー」OH MY CAFE」が期間限定オープンする。おもちゃのウッディとバズ・ライトイヤーの大冒険を描くエンターテイメント作品『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーション映画として1995年11月22日に全米で劇場公開され、全世界に大きな衝撃と感動をもたらした。そんな広い世代に愛されている『トイ・ストーリー』は、これまでシリーズ第4作までが公開されている。さらに、新作『トイ・ストーリー5』が2026年6月19日全米公開決定! ウッディ&バズが再登場する。

このたび、 ”『トイ・ストーリー』30周年アニバーサリーカフェ” をコンセプトにした、子どもも大人もその世界観にどっぷり浸り、みんなで食べて遊んで思いっきり楽しめるスペシャルなカフェが開催決定!これまでの『トイ・ストーリー』の歴史を振り返る、カラフルで楽しいメニューの数々がご用意されている。『トイ・ストーリー1』作中ラストのクライマックスシーン、『トイ・ストーリー2』作中でウッディがジェシーと初めて会うシーン、『トイ・ストーリー3』ロッツォの焼却炉シーンをイメージしたプレートメニュー。『トイ・ストーリー4』の世界観を詰め込んだ紅茶セット、『トイ・ストーリー1』でエイリアンが登場したUFOキャッチャーをイメージしたメニューなど、映画の1シーンを楽しめるフードが数多くラインナップ。さらに、人気キャラクター達をイメージしたドリンクや、スペシャル企画として前期、後期で期間限定のフードメニューやテイクアウトドリンクなども登場。前期ではアンディの隣の家に住む少年、シド・フィリップスをイメージしたインパクト抜群のキーマカレーと顔のパーツが外れてしまって大慌てなミスター・ポテトヘッドをイメージした冷製ポテトスープが登場。後期では いつも一緒な毒舌コンビのダッキー&バニーをイメージしたフルーツサンドとバターカップをイメージしたバター風味のミルクセーキが登場する。全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。その他、ワクワク感がたまらないランダムグッズ、ファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズも登場。初期作から今までの『トイ・ストーリー』の歴史と名シーンを楽しめるアイテムの数々はファン必見です!特典としては、事前予約者限定で「オリジナルうちわ」(全5種)がランダムで1つプレゼント。カフェグッズ購入特典として、物販コーナーで税込3850円以上お買い上げいただいた方に、「オリジナルショッパー」を1会計につき1枚プレゼントされる。そのほか、ドリンクとセットで購入できるストローチャームやマグカップ、コースターなどのスーベニアもお見逃しなく!スペシャルカフェは、2025年7月25日(金)より東京と大阪にて、8月7日(木)より愛知にて、期間限定オープン。『トイ・ストーリー』の30周年を振り返り、思い出を語り合いながら、特別な楽しい時間をお過ごしください。(C)Disney/Pixar (C)Just Play,LLCMr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission.(C)Hasbro. All Rights Reserved.