¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤ä½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¡ÄÄ¹ºê¤¬Ãí°Õ´µ¯¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÅÙ¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¡×
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï10Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ØÂçÀÚ¤Ê¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ïº£µ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç22»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢10¾¡7Ê¬5ÇÔ(¾¡¤ÁÅÀ37)¤ÇJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷Æâ¤Î6°Ì¡£º£µ¨¤Î¥Û¡¼¥àÊ¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó1Ëü5000¿Í¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î´Ø¿´¤È±þ±ç¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÂº½Å¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¿¨¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä±óÀ¬»þ¤Î½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ¤ò´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Áª¼ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤Ê¤É¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¾ï¼±¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤È¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
°Ê²¼¡¢Ä¹ºê¤ÎÀ¼ÌÀÁ´Ê¸
Æüº¢¤è¤ê¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ø¤ÎÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó¤â¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï°ìÀï¤òÀï¤¤È´¤¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆü¡¹¡¢ÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Û¡¼¥àÊ¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó15,000¿Í¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬Æü¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ëº£°ìÅÙ¤ª´ê¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÅÙ¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¿¨¡Û
Îý½¬¾ì°Ê³°¤Ç¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë²áÅÙ¤ÊÀ¼³Ý¤±¤äÉ¬Í×°Ê¾å¤ÊÍ×µá¡¢ÀÜ¿¨¡¢½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¡¢Åð»£¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£³¹Ãæ¤ä¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÎ¥¤ì¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¼±¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä±óÀ¬»þ¤Î½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¡Û
¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤¢¤êÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Î±óÀ¬¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ï¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥¤¥óÂÐ±þ¤ä¼Ì¿¿ÂÐ±þ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¤´±óÎ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¸«¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ªÀ¼¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤Ê¤É¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ïº£µ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç22»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢10¾¡7Ê¬5ÇÔ(¾¡¤ÁÅÀ37)¤ÇJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷Æâ¤Î6°Ì¡£º£µ¨¤Î¥Û¡¼¥àÊ¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó1Ëü5000¿Í¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î´Ø¿´¤È±þ±ç¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÂº½Å¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Áª¼ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤Ê¤É¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¾ï¼±¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤È¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
°Ê²¼¡¢Ä¹ºê¤ÎÀ¼ÌÀÁ´Ê¸
Æüº¢¤è¤ê¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ø¤ÎÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó¤â¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï°ìÀï¤òÀï¤¤È´¤¡¢J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆü¡¹¡¢ÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Û¡¼¥àÊ¿¶ÑÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó15,000¿Í¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬Æü¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ëº£°ìÅÙ¤ª´ê¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÅÙ¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜ¿¨¡Û
Îý½¬¾ì°Ê³°¤Ç¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë²áÅÙ¤ÊÀ¼³Ý¤±¤äÉ¬Í×°Ê¾å¤ÊÍ×µá¡¢ÀÜ¿¨¡¢½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¡¢Åð»£¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£³¹Ãæ¤ä¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÎ¥¤ì¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¼±¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä±óÀ¬»þ¤Î½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¡Û
¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤¢¤êÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Î±óÀ¬¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ï¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥¤¥óÂÐ±þ¤ä¼Ì¿¿ÂÐ±þ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¤´±óÎ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¸«¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ªÀ¼¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤Ê¤É¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£